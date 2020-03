Håber på et år uden Danmarksmester

Flere af spillerne fra Brøndby Volleyball Klub håber, at der ikke bliver kåret en Danmarksmester i år. Foto: Heiner Lützen Ank (Arkivfoto)

Af Jesper Ernst Henriksen

Onsdag spillede Brøndby Volleyball Klub første semifinale mod Gentofte. Det endte med en sejr til de blå-gule. Allerede inden kampen havde Volleyball Danmark besluttet, at semifinalerne kun skulle spilles bedst af tre kampe mod normalt bedst af fem kampe. Det skete for at kunne afvikle finalerne i volleyball tidligere end planlagt og dermed blive færdig før corona-epidemien blev for omfattende. Det lykkedes ikke. Allerede onsdag aften besluttede Volleyball Danmark at udsætte kamp to og tre af semifinalerne.

– Det er der, vi er lige nu. Vi aner ikke, hvad der sker. Hvis man siger, at det er bedst af én, så er vi jo i finalen. Det kan også være, man helt aflyser, siger Steen Spangen, der er formand for volleyball-klubben og hjælpetræner for damerne.

Holdet har lige nu den udfordring, at de ikke kan træne som normalt. Normalt træner de i en hal med bold fem gange om ugen og laver styrketræning i Fitness World tre gange om ugen. Begge dele er lukket lige for tiden.

– Spillerne har fået at vide, at de skal prøve at lave, hvad de kan derhjemme med egen vægt og så tage en løbetur og holde sig i gang, siger Steen Spangen.

Det vil derfor være på grænsen af det sportsligt retfærdige, hvis turneringen pludselig bliver genoptaget.

– Hvis man efter 14 dage eller mere uden seriøs træning skal genoptage en turnering, bliver det nærmest ikke forsvarligt. Man går jo fuldt til den, når man spiller, men hvis man så fysisk og teknisk ikke er klar, så er det ikke forsvarligt eller fair, siger Steen Spangen.

Mange af spillerne håber derfor, at sæsonen slutter uden en Danmarksmester.

– Der er nogle, der håber, man dropper slutspillet. Det er jo ikke seriøst at spille på den baggrund. Jeg tror, de er mest indstillet på, at man undlader at spille om et mesterskab, siger Steen Spangen.

Skal turneringen genoptages, skal den helst være færdig senest 30. april. Her udløber de fleste holds kontrakter med de udenlandske spillere, der derfor heller ikke længere vil have opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

Faktisk har en af de udenlandske spillere allerede forladt Brøndby.

– Jeg har faktisk lige kørt en amerikansk spiller til lufthavnen i dag. Hun var meget utryg. Jeg prøvede at overtale hende til at blive. Hun var bekymret for, at USA ville lukke for indrejse. Hendes forældre pressede hende til at komme hjem, fortæller Steen Spangen.