Hvorfor arbejdede de på letbanen om natten?

Jeg bor lige ud til Ndr. Ringvej, hvor de er ved at grave ud til letbanen.

I går aftes (fredag den 13. marts) klokken cirka 22.30 var der uro nede på pladsen, der holdt en privat bil. To mænd gik rundt om gravkoen, den ene satte sig op i gravkoen og kørte lidt rundt for herefter at køre ud på vejen efter personbilen. Først tænkte jeg måske har de stjålet gravkoen, men efter et stykke tid blev der kørt frem og tilbage nede på pladsen, flytter rundt på noget. Det var mere end mørkt, så jeg ved ikke, hvad dette gik ud på. Klokken 4.30 var gravkoen stadig i gang. Lørdag morgen klokken 6 stod gravkoen igen der hvor de tog den. Kunne alt dette ikke været foregået fra klokken 7 lørdag morgen?

Af Søren Enemark (S)Formand for Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Debat. Der var aktivitet på Nordre Ringvej fredag aften i forbindelse med omdisponering af den skiltede trafikomlægning.

Vi havde fredag aften meget store problemer med ulovlig og farlig gennemkørende trafik på den afspærrede del af Nordre Ringvej. Derfor var det nødvendigt at bede entreprenøren flytte rundt på betonklodser og afspærringer, så der kunne afspærres mere håndfast. Det måtte ske akut og altså sent fredag for at undgå flere farlige situation. Af den årsag var der sen aktivitet i området.

Den ulovlige trafik fortsatte desværre alligevel weekenden igennem, og det vidner om en ret anarkistisk trafikkultur.

Hele lørdag eftermiddag var der skønsvist 50-100 biler i timen, der trodsede det skiltede forbud mod trafik på Nordre Ringvej – dog med langt lavere hastighed, end det skete fredag aften. Vejen har i løbet af weekenden haft et spor åbent, så busserne og redningskøretøjer kunne passere.

Dette spor blev voldsomt misbrugt, som det også kan ses af de talrige videoer, der er lagt op på vores FB-gruppe.

Den ulovlige kørsel var så intens, at vi her til morgen søndag har kunnet konstatere, at 3 biler i deres iver for at komme igennem den spærrede vejstrækning er endt med at køre i udgravningen.

Til alt held var udgravningen på det tidspunkt fyldt næsten helt op og kun asfaltlaget (30 cm) manglede. Var det sket tidligere, ville der have været 4 m til bunden.

Umiddelbart er det overraskende, at der er så lidt respekt for de skiltede ændringer. Når trafikken er omlagt, skyldes det, at den netop ikke kan afvikles på sikker vis samtidig med, at så omfattende opgravninger finder sted.