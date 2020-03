Indbrudsbølge mod varebiler

HELE OMRÅDET. Der var natten mellem fredag og lørdag indbrud i mindst seks varebiler parkeret i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk, hvor der er stjålet værktøj. Politiet leder efter vidner

Af Jesper Ernst Henriksen

Fredag morgen vågnede mindst seks håndværkere op til varebiler, hvor der var blevet begået indbrud og hvor der var stjålet det værktøj, som håndværkerne er afhængige af, for at kunne tjene penge.

I alle tilfælde gælder det, at Københavns Vestegns Politi gerne modtager oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48 eller 114.

Først skete det på Folemarksvej i Brøndby, hvor det gik ud over en hvid Ford Transit Custom varebil, hvor der var indbrud mellem torsdag den 12. marts klokken 18 og fredag den 13. marts klokken 07.00. To døre var opbrudt, og diverse værktøj var stjålet.

Næste offer var parkeret på Skolevej i Glostrup, hvor en Ford Transit varebil mellem fredag den 13. marts mellem klokken 01.00 og klokken 06.45 fik en dør brudt op og diverse værktøj var stjålet.

Også på den nærliggende Vestervej blev der begået indbrud i to varebiler. Det ene tyveri var sket fra en grå Ford Transit Custom mellem torsdag den 12. marts klokken 16.30 og fredag den 13. marts klokken 06.30. En dør var opbrudt, og diverse værktøj samt en støvsuger var stjålet. Det andet tyveri var sket fra en hvid Ford Transit mellem torsdag den 12. marts klokken 15.00 og fredag den 13. marts klokken 07.00. En dør var opbrudt, og diverse værktøj var stjålet.

Vallensbæk

Vallensbæk er heller ikke gået fri af de langfingrede. Her skete to indbrud i varebiler på Gisselfeldvej. Det ene tyveri var sket mellem torsdag den 12. marts klokken 15.00 og fredag den 13. marts klokken 10.00, hvor en dør var opbrudt på en hvid Mercedes Vito. Diverse el- og håndværktøj var stjålet. Det andet tyveri var sket fredag den 13. marts mellem klokken 01.00 og klokken 10.00, hvor en dør var opbrudt på en sort Mercedes Benz. Diverse værktøj var stjålet.