Ingen demenshandleplan

Vallensbæk Kommune skal ikke udarbejde en demenshandleplan. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Socialdemokratiet ville gerne have samlet Vallensbæk Kommunes initiativer på demensområdet i en demenshandleplan, det var der dog ikke flertal for

Af Jesper Ernst Henriksen

61 af de 98 danske kommuner har en demenshandleplan. Formålet med planerne er at give medarbejdere og borgere et samlet overblik over kommunens indsats på demensområdet. På seneste møde i kommunalbestyrelsen havde Socialdemokratiet derfor foreslået, at Vallensbæk også skulle få udarbejdet en demenshandleplan.

– Der er en stigende gruppe borgere, der udvikler en demenssygdom. Derfor mener vi, at der skal være et øget fokus på denne sygdom. Vallensbæk Kommune har allerede gode initiativer og dygtige medarbejdere på området, men vi mener, at der er brug for en demenshandleplan for at gøre initiativerne mere overskuelige for borgere og pårørende, sagde Anette Sandgreen (S).

Den holdning støttede Dansk Folkeparti. Det gjorde Konservative dog ikke, og dermed var der ikke flertal.

– Det er vores opfattelse, at borgere med demens og deres pårørende i dag modtager tryg behandling og god oplysning. Vi synes ikke, man skal bruge tid og kræfter på at lave en demenshandleplan. Det gør vi ikke, fordi der allerede findes en handleplan, nemlig den nationale demenshandleplan, som vi lægger os op ad her i Vallensbæk, sagde Jytte Bendtsen (K).