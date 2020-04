Inges Kattehjem: Corona-krisen kan føre til flere hjemløse katte

Et kuld killinger dumpet på en parkeringsplads. Inges Kattehjem har begrænset kapacitet til at passe på dem i år. Foto: Inges Kattehjem

GLOSTRUP. Inges Kattehjem i Glostrup har begrænset kapacitet på grund af corona-krisen. Det vanskeliggør afhjælpning af den kommende killingesæson. De opfordrer derfor folk til at neutralisere deres katte nu

Af Jesper Ernst Henriksen

I Ejby ligger Inges Kattehjem, der hjælper hjemløse katte. Men ligesom resten af samfundet, er de ramt af nedlukningen som følge af spredningen af corona. De råber nu vagt i gevær og oplyser, at den begrænsede kapacitet vil betyde, at man ikke er i stand til at afhjælpe en killingesæson, som den man oplevede i 2019. Det kan i værste fald medføre, at bestanden af hjemløse katte vil stige katastrofalt.

Sidste år oversteg antallet af killinger i Danmark langt den kapacitet, der var til rådighed, og internater og dyreværnsorganisationer nærmest segnede under presset af uønskede killinger, der blev fundet i papkasser, på rastepladser eller dumpet i skoven.

Intet tyder på, at 2020 bliver anderledes, medmindre der handles nu.

Inges Kattehjem opfordrer alle katteejere til at sterilisere eller kastrere deres katte nu for at undgå en katastrofal killingesæson i sommeren 2020. De opfordrer folk til ikke kun at tænke på egne katte, men også gerne på andre katte såsom katten i baggården, i haven, i kolonihaven eller sommerhuset.