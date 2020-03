Jane fik nye venner gennem hjemmeside

Jane Rasmussen har fået to nye veninder gennem Boblberg.dk, og her ses hun med den ene.

GLOSTRUP. Jane ønskede inderligt at møde nogle kvinder med samme interesse som hende, nemlig hækling. Derfor skrev hun på en bobl på Boblberg.dk, og har i dag fået to veninder som hun hækler med

Af Redigeret af Tina Michaela Møller

Jane Rasmussen fra Glostrup savnede nye bekendtskaber i sin hverdag. Blandt andet nogle til at dele sin store passion for hækling med. Hun tjekkede derfor Boblberg.dk ud, da hun til tider godt kunne føle sig ensom, efter hun var blevet single.

Her var der en bobl, som søgte efter nye venner til en strikke-/hækleklub. Det ville være en god start, hvilket var grunden til, at Jane tog kontakt. De aftalte at mødes til en kop kaffe i første omgang, hvor de bare faldt i hak med hinanden lige med det samme.

– Vi snakkede bare, som om vi havde kendt hinanden i flere år, fortæller Jane Rasmussen.

Jane og hendes nye veninde, der også hedder Jane, har også mødtes med Lene, og de har sammen nu deres egen lille, hyggelige strikkeklub. Samme dag, som Jane Rasmussen skrev til Jane, havde hun også kontaktet en, som søgte kvinder, der kunne lide gin og tonic, hvilket viste sig at være Lene, som nu var kommet med i strikkeklubben.

– Det viste sig jo, at den kvinde, der havde oprettet denne bobl, også er med i hæklegruppen. Det var vildt sjovt og meget pudsigt, fortæller Jane Rasmussen.

Jane har derfor fået to veninder for livet. Især navnesøsteren Jane, som hun bor fem minutter fra, har hun allerede oplevet mange ting med. De har blandt andet været ude at rejse, været til foredrag, ude at spise, i byen, holdt julefrokost sammen og meget mere.