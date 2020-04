Kig i Bibelen

DEBAT. Af Eva Stage Hallingparken 72 2660 Brøndby Strand

Hvad gør vi nu i denne virustid? Lad os gå indad og opad – få noget at stå imod med. Gennem generationer har man i den store gamle bog (Bibelen) blandt andet fundet salme 23 og salme 91 for at hente mod og styrke i livets svære situationer. Giver man sig hen i troen på disse ord vil man forstå, at en kærlig magt står bag ordene – en hyrde og en beskytter. Hvad med at tage bogen ned fra reolen. Måske opdager du det som en anden løsning, end man sædvanligvis plejer.