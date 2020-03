Kommune og Røde Kors indgår forpligtende samarbejde

Henning Richard Jensen fra Røde Kors og Bo Billenstein fra Glostrup Kommune underskriver samarbejdsaftale. Foto: Helena Skovgaard

GLOSTRUP. Glostrup Kommune og Røde Kors i Glostrup har indgået et forpligtende samarbejde, der skal hjælpe børn på ferielejr, hjælpe integrationen og give et boost til vågetjenesten

Af Jesper Ernst Henriksen

Røde Kors i Glostrup har underskrevet en partnerskabsaftale med Glostrup Kommune. Det er første gang, at kommunen laver sådan et samarbejde med en humanitær organisation.

– Det er et partnerskab, vi har indgået. Der er stor forskel i forhold til, at vi tidligere har snakket med kommunen. Her forpligter vi hinanden. Der er ikke tale om en ensidig økonomisk støtte fra Glostrup Kommune, men et reelt partnerskab, der betyder at begge parter yder en indsats til glæde for de borgere, der har behov for hjælp og støtte, siger Henning Richard Jensen, formand for Røde Kors i Glostrup.

Det forpligter begge parter.

– De forpligter sig til at lægge nogle penge og noget tid. Til gengæld er de mere sikre på at få vores ydelser. Ellers har vi jo bare kunnet springe fra aftalerne. Nu har vi en forpligtelse til at leve op til det, som vi har lovet kommunen.

Tre punkter

Aftalen omfatter indtil videre tre punkter. For det første samarbejde de to om at sende børn, der ikke ellers ville komme på sommerferie, på en af Røde Kors’ sommerlejre.

– Vi har brug for deres hjælp til at finde de rigtige mennesker, der har brug for vores hjælp. Vi kender jo ikke borgerne på samme måde som kommunen gør, det skal vi heller ikke. Det er familieafsnittet i kommunen, der ved, hvilke børn, der ikke kommer afsted på sommerferie, siger Henning Richard Jensen.

Det andet punkt er en udbygning af samarbejdet med at hjælpe integrationen af nytilkomne flygtninge og indvandrere. Her hjælper Røde Kors med kontakt til det øvrige foreningsliv og finder efter samtale med de nye borgere ud af, hvad de ønsker sig.

– Så kan vi for eksempel lave en aftale med IF32 om, at der kommer en dreng ned og prøver at spille fodbold. Hvis det går godt, så bliver han meldt ind i klubben, men så er det jo ikke kun kontingent, han skal have hjælp til. Han skal jo også have den samme røde trøje som de andre drenge, så vi hjælper med udstyr, siger Henning Richard Jensen.

For det tredje har Røde Kors en såkaldt vågetjeneste i samarbejde med kommunen. Her stiller Røde Kors med frivillige, der sidder sammen med ældre, der er meget tæt på at dø. Her hjælper kommunen med at få noget undervisning til de frivillige.

– At sidde ved siden af en døende, det kræver noget. Man kan få nogle ud, der fortæller, hvilke reaktioner, der kan ske ved den døende, hvad man vil opleve og hvordan det vil foregå. De bliver klædt bedre på til jobbet.