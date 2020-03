Kommunerne står i en helt ny situation

Der er nu helt stille på bibliotekerne, for eksempel her i Brøndbyvester. Foto: Jesper Ernst Henriksen

HELE OMRÅDET. Onsdag aften holdt statsminister Mette Frederiksen et pressemøde, der på ganske få timer ændrede hverdagen for alle danskere. I kommunerne betød pressemødet, at mange ansatte skal arbejde hjemmefra, og det gav torsdag og fredag travlhed i de kommunale organisationer

Af Jesper Ernst Henriksen og Robert Hendel

Når du læser disse linjer, er store dele af det kommunale Danmark lukket ned. I svømmehallerne er vandet stille, på bibliotekerne bliver der ikke udlånt bøger eller lavet opgaver, i kulturhuse er der ingen møder eller foreningsaktiviteter, på musikskolerne kan man ikke høre børn øve sig.

Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, er blevet sendt hjem. I spidsen for de kommunale organisationer står borgmestrene med ansvaret for, at det sker på en fornuftig måde.

– Der er et par tusinde mennesker, der skal reorganiseres på to dage. Der er store udfordringer, men jeg synes indtil nu, det ser rigtig fornuftigt ud. Jeg følger selv med ved at stå i spidsen til møderne i krisegruppen. Det er en situation, hvor vi skal gøre alting anderledes og der skal træffes nogle meget hurtige beslutninger ind i mellem, siger borgmester John Engelhardt (V) og fortsætter:

– Jeg synes, at mine ledere og medarbejdere har gjort en kæmpe indsats de seneste par døgn. Vi er ved at være klar med de vigtigste ting: Vi skal have så mange hjem som muligt, og så skal vi have nødberedskaberne, på de områder, hvor vi har sådan nogle, på plads. Jeg tror ikke, alt kommer til at virke 100 procent fra mandag morgen klokken otte, men jeg synes, vi har et godt udgangspunkt, sagde han fredag eftermiddag.

Hans kollega i Brøndby, Kent Max Magelund (S) oplyser, at hver fagforvaltning har et nummer, som borgerne kan ringe til.

– Så handler det om de ældre, ringer man til socialforvaltningen. Er det noget om skolerne, ringer man til et andet nummer, så man får fat i folk med den rette specialviden, siger han og tilføjer, at der bliver holdt øje med udmeldinger fra på Regeringen og Kommunernes Landsforening, KL.

Plejehjem kræver ekstra

De kommunale plejehjem er selvfølgelig stadig i gang. Der er dog lukket for en række gæster.

– Vi vil gerne gøre det helt klart, at det kun er beboere og nødvendigt personale, der har adgang til plejecentrene. Pårørende, frivillige og gæster må ikke komme ind indtil videre – det er vigtigt, at alle respekterer dette. Vi vil gerne være behjælpelige med, at I kan tale med jeres kære, for eksempel via Facetime eller Skype – kontakt plejecentret for hjælp til dette, skriver Vallensbæk Kommune for eksempel. De opfordrer samtidig til, at man ikke besøger plejekrævende ældre i eget hjem.

Det betyder også at gæster, der normalt kommer i for eksempel dagcentre, skal blive hjemme. I Glostrup er der på plejehjemmene mulighed for, at pensionister kan komme forbi og købe et måltid mad. Det kan de ikke længere.

– Så skal der pludselig laves noget mere hjemmehjælp og mere madservice, forklarer borgmester John Engelhardt om et af de områder, hvor der nu sker ændringer i hverdagen.

Generelt vil ændringerne kræve meget af især personalet på ældrecentrene.

– Vores personale på ældrecentrene, de har en enorm udfordring, for de skal i virkeligheden arbejde mere. De skal passe mere på, når de arbejder. De er udsat for mere. Der er også nogle ældre, der skal have mere hjælp. Dertil kommer, at de risikerer, at nogle af deres kollegaer kommer i karantæne, siger John Engelhardt.

I Brøndby er der lukket ned for alle aktiviteter for borgere, der ikke bor der. Derfor er caféerne og pensionisthusene lukket midlertidigt. Samtidigt opfordrer kommunen til, at man ikke kommer på besøg, hvis man har været i et af de af Sundhedsstyrelse definerede risikoområder som for eksempel Norditalien.

Skoler næsten lukket

I folkeskolerne er der også lukket næsten helt ned. På hele Glostrup Skole, der normalt har flere tusinde børn, er der lige nu 12 børn, der har brug for tilbuddet om nødpasning. De bliver passet på SFO Søndervang.

I Brøndby er det omkring en fjerdedel af børnene, der er tilbage i daginstitutionerne, anslår borgmester Kent Max Magelund (S). Antallet af børn, der har brug for pasning i Vallensbæk, kendte vi ikke ved deadline på denne avis, men det er ifølge Folkebladets oplysninger meget få.

Tilbuddet er til forældre, der arbejder i kritiske funktioner i det offentlige og derfor er på arbejde samt til privatansatte, der ikke har mulighed for hjemmearbejde og ikke har andre pasningsmuligheder.

Selvom børnene er sendt hjem fra skole, er det ikke ensbetydende med, at de har ferie.

– En af de store omstillinger er på skoleområdet, hvor man skal gå fra undervisning i et klasselokale, som vi kender det, og så til fjernundervisning. Meningen er jo ikke, at eleverne har fri, men de skal lære på en anden måde. Det kræver også meget af skolen og lærerne. Jeg håber, at alle tager det som en spændende udfordring i en svær tid og positivt arbejder videre med undervisningen, siger John Engelhardt.

På daginstitutionsområdet har der også skullet træffes nogle hurtige beslutninger.

– Børn, hvis forældre har behov for nødpasning, tilbydes pasning i deres vante institutioner og med velkendte voksne. Børnenes tryghed er vigtig for os, skriver Vallensbæk Kommune på deres Facebook-side.

I Glostrup Kommune har cirka 45 børn tilmeldt sig pasning, her har man derfor valgt at lukke flere daginstitutioner, så der kun er tre åbne. Fuglekær, Engtoften og Skoven afdeling Bøg er åbne for cirka 15 børn hver, der vil dog være kendte voksne i alle institutioner.

Telefonmøder

Rådhusene er stort set lukket ned. Jobcentrene er helt lukkede og Borgerservice tager sig kun af de mest akutte henvendelser. De øvrige medarbejdere, også ledere, er på vej mod hjemmearbejde. Det betyder dog ikke, at der er helt lukket for henvendelser, men alle kommuner oplyser, at man må forvente en øget sagsbehandlingstid og at alle møder bliver holdt som telefonmøder.

– Hvis vi udnytter det her, kan det blive et godt forsøg, hvor vi kan lære noget til fremtiden, for eksempel om hjemmearbejdspladser i al almindelighed, hvad virker og hvad virker ikke, siger John Engelhardt.

I Brøndby foregår stort set alle møder via telefon og email.

– Vores gruppe- og udvalgsmøder tager vi over mail for at sikre, at så få som muligt er samlet ad gangen, siger Kent Max Magelund, der som en af de få sidder tilbage på Brøndby Rådhus.

Her mødes kommunens sundhedsberedskab og direktion hver dag klokken ni.

– Sådan har det været de sidste mange dage. Der gennemgår vi alt med forvaltningerne og direktørerne. Vi sidder med tre meters mellemrum for at undgå at smitte hinanden, forklarer Kent Max Magelund.

Han tilføjer, at tingene går hurtigt, og de hver dag skal indstille sig på nye retningslinjer fra KL, regeringen og Sundhedsstyrelsen.

– Vi føler selv, at vi er ret hurtigt ude, og af og til foran KL. Men så retter vi til, så vi føler KL og regeringen, siger Kent Max Magelund, der roser borgerne i kommunen for at stå sammen i en svær tid.