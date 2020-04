Kun én parkeringsplads på Solvej

Solvej 2 har længe været en skamplet på Glostrup. Nu er det lykkeligvis besluttet at lave tiltrængte p-pladser på grunden i den centrale bymidte. Med apotekets p-plads som nabo kommer der nu 2 p-pladser med forskellige regler og adgangsforhold. Det er absurd, at ingen åbenbart har tænkt på, at det er molboagtigt, når man i stedet kunne lave en stor fælles p-plads. Det har så jeg.

Der er følgende fordele: Der bliver plads til en række biler mere. Der bliver nemmere trafikafvikling. Arkitektonisk vil det være en lykkeligere løsning. En stor p-plads kan integreres med Hartmannstien samt give øgede muligheder for handicappladser. Samme regler betyder, at det bliver langt lettere for bilisterne at parkere korrekt. P-kontrollen kan udføres af et enkelt firma. Det vil være et bevis på, at Glostrup Kommune tænker nye og utraditionelle veje, når det gælder om at tilgodese borgernes behov og skabe en attraktiv bymidte.

Det er selvfølgelig problematisk, når to grundejere skal finde sammen om denne løsning. Både økonomisk og juridisk er der udfordringer. De kan løses, hvis både Glostrup Apotek og Glostrup Kommune har viljen og sætter sig ned ved samme bord. (I disse tider med to meters afstand).

Af Søren Enemark (S)Formand for Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Der er ganske rigtigt to forskellige ejere, og derfor er det oplagt med en opdeling. For at begynde med samdriften ville en samlet plads betyde, at det kun kunne være Parkering Nord, der kunne stå for kontrollen med parkeringen. Vi må som kommune ikke tage et lokalt parkeringsselskab, og vi har en samlet aftale med Parkering Nord. Jeg er ikke sikker på, at Apotekerparkeringen ville finde vores stikprøvekontroller attraktive. Der er meget stor forskel på, hvornår deres vagter går, og hvornår vores går.

Selve pladsen bliver også langt bedre ved en opdeling. Der er ikke plads nok til at etablere en fjerde p-lomme, og en enkelt række pladser mere er der faktisk heller ikke plads til. Manøvrearealet ville blive for smalt, og resultatet ville være asfalt fra kant til og ingen Hartmannsti. Det kan næppe være attraktivt. Adgangsforholdene er uændrede ved en opdeling, idet alle tre p-lommer vil få direkte adgang fra Solvej. Da der kun kan være tre p-lommer, er det mest fornuftigt at skabe et mellemrum, så Hartmannstien kan føres igennem mellem Apotekerparkeringen og den nye parkeringsplads. På den måde får stien lidt plads, og opdelingen giver samtidig plads til lidt afskærmende beplantning mod naboen i Solvej 4.

Der er ikke endnu truffet beslutning om vilkår for parkering på den nye plads, men ud fra et nabohensyn ville det nok være hensigtsmæssigt med en lidt længere tidsbegrænsning, så korttidsparkering – og dermed søgetrafik – holdes på Apotekerparkeringen. Det er faktisk, som det har været hidtil, hvor Solvej er skiltet med 2 timers parkering, og Apotekerparkeringen har 1 times parkering.

Jeg er overbevist om, at det kan Glostrup-borgerne godt finde ud af, men ellers vil det blive tydeligt skiltet.