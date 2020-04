Lægger sig på minimumsmål for søgning til erhvervsuddannelser

VALLENSBÆK. Blandt de unge på landsplan er det målet, at 25 procent søger en erhvervsuddannelse. Blandt de unge i Vallensbæk er målet 10 procent. Det var Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ikke tilfredse med

Af Jesper Ernst Henriksen

Hvert år skal kommunalbestyrelserne sætte et måltal for, hvor stor en andel af de unge, der skal vælge en erhvervsuddannelse. Det blev besluttet i 2014 som en del af erhvervsuddannelsesreformen med opbakning fra et bredt flertal i Folketinget. I 2013 var det 19 procent af eleverne på landsplan, der søgte en erhvervsuddannelse. Målet var 25 procent i 2020 og 30 procent i 2025.

På kommunalbestyrelsens møde i februar valgte det konservative flertal, at målet for Vallensbæk Kommune for 2020 skal være, at ti procent vælger en erhvervsuddannelse.

– Det er ansøgningsprocenten og ikke op­tagelses- eller gennemførelsesprocenten, vi kigger på. Som kommune er vi forpligtet til at lave en handlingsplan, hvis der er færre end ti procent, der søger en erhvervsuddannelse, sagde Ricky van Overeem (K).

Han argumenterede også for, hvorfor måltallet ikke skulle være højere:

– Forestil dig en ungdomsvejleder, som skal vejlede 100 elever. Efter han har vejledt de første 95 elever, tæller han op, at ti af dem har valgt en erhvervsuddannelse og resten en gymnasial uddannelse. Så skal han overbevise de sidste fem om, at de skal vælge en erhvervsuddannelse, hvis han skal leve op til måltallet. Det dilemma vil jeg ikke være med til at sætte vores super dygtige ungdomsvejledere i. Vi skal være garant for den bedst mulige vejledning til hver eneste elev, sagde han.

Sæt det højere

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti mente, at måltallet skulle være 15 procent til næste år.

– Vi synes, det er et meget beskedent mål at sige, at 15 procent skal søge en erhvervsuddannelse. Sidste år var det over 13 procent. Vi er kun lidt over en procent fra at nå målet, sagde Søren Wiborg (S).

Han mente, at det tænkte eksempel fra Ricky van Overeem ikke kunne bruges til noget.

– Der er ingen, der kommer til at hugge hovedet af nogen som helst, hvis vi ikke når de 15 procent. Der er ingen, der skal presses ud i det ene eller det andet. Det handler om, at eleverne bliver tilstrækkeligt vejledt. Vi valgte sidste år at tage uddannelsesvejledningen hjem og lave en håndholdt indsats. Hvis vi ikke får noget ud af det, kan vi lige så godt fyre vores uddannelsesvejledere og så ansætte en HK’er, der stempler de unges ønsker og siger ’Det er sådan her, det er’, sagde han.

Sammen vedtog de to partier en mindretalsudtalelse, hvor de lagde vægt på det nødvendige ved, at flere tager en erhvervsuddannelse.

– Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet mener ikke, at Vallensbæk kan køre på frihjul i forhold til at løse manglen på håndværkere, social- og sundhedsassistenter og så videre, skriver de.