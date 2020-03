Lions fejrede jubilæum med store donationer

Lions fik ros af borgmesteren for det arbejde, de gør i Vallensbæk. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Lørdag blev det markeret, at Lions i Vallensbæk har eksisteret i 50 år. De giver et vigtigt bidrag til byen, både i form af deres donationer, men også den store Sankt Hans fest, som de er med til at arrangere, lød det fra borgmesteren

Af Jesper Ernst Henriksen

Der var godt fyldt ’På Trappen’ i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus lørdag formiddag. Her sad nemlig repræsentanter for en masse foreninger, der skulle modtage donationer fra Lions i Vallensbæk. Klubben kan nemlig i år fejre 50-års jubilæum, og det gjorde de ved at dele donationer for 200.000 kroner ud.

Først var det dog borgmester Henrik Rasmussen, der sagde tillykke og tak til foreningen.

– Jeg synes det er helt fantastisk at se, hvor aktive I er rundt omkring i bybilledet. Der er en helt speciel følelse af Vallensbæk at stå her. Jeg kan huske jeres arbejde, fra da jeg var barn, for eksempel til Sankt Hans festerne, som I har arrangeret. Det er alle steder, I har været. I kommer på vores plejecenter, hvor I kommer med blomster. Det er til gadekærskoncerter, til loppemarked og ikke mindst til Sankt Hans. Det engagement, som I ligger i at arrangere Vallensbæk Kommunes største borgerfest, Sankt Hans, er imponerende. Vi mødes en gang i løbet af foråret og aftaler, hvem der gør hvad, og når man så kommer til Sankt Hans, så fungerer det hele. Det er en sand fornøjelse, sagde han.

Lions bruger ikke penge på administration eller giver penge til bestyrelsen.

– Der er aldrig noget, der går til jer selv. Jeg ved, at I i aften skal ud at fejre 50-års jubilæet, selv der er det jer selv, der betaler regningen. Der er ikke noget på foreningens regning, de penge skal gå til velgørenhed. Derfor har jeg en check med, som nu er på mobile pay, på 5.000 kroner. Det er en, der ikke må komme i velgørenhedspuljen, den skal I simpelthen hygge jer for, sagde borgmesteren.

De fik penge

Vallensbæk Sportsdykkerklub fik 7.500 kroner. Pengene vil blive brugt til dykkerudstyr til børn. Klubben har et hold for børn, hvoraf nogle har særlige udfordringer, hvor der er brug for nyt dykkerudstyr.

Coding Pirates fik 10.000 kroner til at udvikle foreningen. Foreningens formål er at lære børn at kode. Lions var med til at give foreningen tilskud, så de kunne starte.

KFUM-spejderne i Vallensbæk fik 10.000 kroner, der vil blive brugt som et tilskud til en sommerlejr.

Det Danske Spejderkorps fik 10.000 kroner, blandt andet fordi de hjælper til, når der er Sankt Hans. Pengene går til at gruppen kan komme med på landslejr, som kan være svært at finansiere.

Vallensbæk IF U12 hold fik 10.000 kroner. Holdet har et stærkt kammeratskab, som vil blive udviklet med pengene, der skal gå til fællesspisninger og overnatningsture.

Beboerforeningerne på kommunens tre plejehjem fik penge til de sociale aktiviteter for beboerne som for eksempel udflugter. Pilehavehus fik 7.500 kroner, Rønnebækhus fik 10.000 kroner og Højstrup Have fik 5.000 kroner, udregnet efter plejehjemmenes størrelse.

Julemærkehjemmene fik 25.000 kroner. En repræsentant for julemærkehjemmet Liljeborg tog imod pengene og fortalte, at de skal bruges på sommeraktiviteter.

Diabetesforeningen fik 20.000 kroner til deres arbejde.

Til Lions eget projekt for at vaccinere mod mæslinger blev der givet 20.000 kroner. Det beløb bliver fordoblet af Bill Gates fond, så der vil være penge til cirka 6.000 vaccinationer.

Masanga Hospitalet i Sierra Leone fik 20.000 kroner. Det er et dansk ledet hospital i et af Afrikas fattigste lande.

Lions Kollegiet, der er et center for erhvervet hjerneskade, fik 20.000 kroner.

I alt blev der uddelt 200.000 kroner.