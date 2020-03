Maddeling Brøndby udvider

Pia Kofoed, Niels Kofoed og Mette Dogan er klar til dagens uddeling. Foto: Tina Michaela Møller

BRØNDBY. Hver torsdag deler foreningen Maddeling Brøndby overskudsfrugt, -grønt og -brød ud, men nu kan man også møde dem om mandagen

Af Tina Michaela Møller

Maddeling Brøndby har længe ledt efter deres eget lokale. Dette er stadig ikke blevet en realitet, men til gengæld har de fået lov til at låne Nygårdskirken om mandagen. Dermed uddeler de nu også gratis frugt, grønt og brød her, der ellers ville være blevet smidt ud. Overskudsmaden får de fra deres tre sponsorer: Rema 1000 på henholdsvis Østbrovej i Glostrup og Roskildevej i Rødovre samt Wiuff Bageri i Brøndbyvester.

Derudover har de set på et opbevaringsrum med reol i Brøndby Nord. Det befinder sig i en kælder i en boligblok med egen indgang og uden forbindelse til beboernes kælder. Der er el og radiator, og så lugter der ikke jordslået. Det er derfor passende til at opbevare overskudsmaden her, da Niels og Pia Kofoed, formand og næstformand i foreningen, ellers opbevarer det i deres lejlighed fra torsdag formiddag indtil uddelingen.

– Vi mangler bare at underskrive kontrakten, så vi kan overtage rummet, fortæller Pia Kofoed.

Så snart de har overtaget rummet, kan de også begynde at modtage og opbevare andre former for overskudsmad som kolonialvarer.

Første uddeling

Mandag aften i sidste uge havde Maddeling Brøndby så deres første uddeling i Nygårdskirken. Her uddeler de på samme tid som i Kreaklubben på Gillesager 266 – altså fra klokken 17.30 til 18.00. En del mennesker mødte op i god tid og ventede tålmodigt ude foran kirken, mens der blev gjort klart indenfor. Lokalet her er stort og lyst med tre langborde, men det er kun to af dem, der bliver benyttet, da der ikke er så meget overskudsmad i dag.

Lokalet har en dør i hver ende, og den ene bliver brugt som indgang, mens den anden bliver brugt som udgang. Man kan derfor mærke, at uddelingen går meget hurtigere og mere effektivt her end i Kreaklubbens lille lokale, der kun har én dør.

Af brugerne er der velkendte ansigter, der hilser til de frivillige, men der er også mange nye. Det er tydeligt, at der har været brug for sådan et koncept her. Der er heller ingen trapper, hvorfor gangbesværede har mulighed for at være her.

Efter uddelingen var der stadig noget brød i overskud. Dette blev doneret til Madbanken ved Nygårdsplads.

Lukker midlertidigt

Grundet omstændighederne med corona, også kendt som covid-19, offentliggjorte Maddeling Brøndby tidlig torsdag eftermiddag at de aflyser alle deres uddelinger.

– Vi prøvede at finde på løsninger, så vi kunne gennemføre vores uddelinger, men i løbet af onsdagen måtte vi se i øjnene, at det ikke var muligt. Det er kedeligt, at corona/covid-19 har spredt sig så hurtigt, at det har betydet, vi har måttet lukke ned for uddelingerne, fortæller Niels Kofoed og fortsætter.

– Det rammer jo vores brugere, som har behov for at hente hos os, men hensynet til brugerne og de frivillige er selvfølgeligt vigtigst, da flere af dem er i risikogruppen.

Derfor lukker foreningen midlertidigt for alle deres uddelinger. Så snart de åbner op igen, vil de poste det i deres Facebook gruppe Maddeling Brøndby.