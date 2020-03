Mesterskaber til lokale dansere

To glade børne- og juniorhold fra Henckell Dans, der blev sjællandsmestre i disco. Foto: Henckell Dans

SPORT. I weekenden var de allerbedste dansere i international hip hop, disco og hold fra hele Sjælland samlet i Køge Nord Sports Center

Af Redigeret af Tina Michaela Møller

I weekenden blev sjællandsmesterskaberne i international hip hop, disco og hold afholdt i Køge Nord Sports Center. Her stillede Henckell Dans op med tre hold. Et børne- og et juniorhold i disco og et juniorhold i hip hop.

Børne- og juniorholdet i disco vandt to flotte sjællandsmesterskaber. Koreografien var tilrettelagt af Lonni Henckell Wikke. Der var seks hold i disco børnerækken og ni hold i junior rækken, så konkurrencen var hård.

Junior hip hop holdet fik en meget flot 5. plads, og koreografen var Cecilie Honoré. Her var der i alt 12 hold med.

I de individuelle konkurrencer var der 22 dansere med fra Henckell. Danseskolen opnåede her to sjællandsmesterskaber: en i hip hop voksen duo ved Yazmin Zielke og Sofie Hunger og en i voksen solo hip hop ved Yazmin Zielke.

Det blev også til en flot bronzemedalje i junior 2, solo hip hop ved Ida Christensen. Der var også flere finalepladser, men uden det gav medalje.

Alle disse flotte resultater animerer danserne og deres instruktører til endnu mere træning op til DM i disco, hip hop og hold i pinsen i Brøndby Hallen.