Midt i corona-krisen: Rikke sælger garn som aldrig før

Selvom butikken har begrænset sin åbningstid, oplever Strikkes en eksplosiv stigning i omsætningen efter covid-19-udbruddet i Danmark. Foto: Jesper Ernst Henriksen

BRØNDBY. Corona-udbruddet har lammet store dele af dansk erhvervsliv, men for en lokal strikkebutik i Brøndby betyder krisen en øget omsætning langt ud over det sædvanlige

Af Robert Hendel

Mens store dele af erhvervslivet styrtbløder, går det godt hos garnbutikken Strikkes i kælderen på Vibeholms Vej 20 i Brøndby.

Her oplever indehaver Rikke Liljendahl, at omsætningen i den lille butik er eksploderet, siden de første meldinger om corona-smittede i Danmark ramte nyhederne.

– Vi mærkede det allerede, da vi kom hjem fra vinterferie. I begyndelsen af marts steg tallene. Ikke vildt, men vi kunne se, at det begyndte at gå lidt opad, forklarer indehaveren.

Omsætningen i årets første måneder fulgt omsætningen fra året før.

– Vi har haft en stigende omsætning i forhold til sidste år, og det skulle vi da også gerne have, men salgskurverne er de samme, konstaterer Rikke Liljendahl.

I de seneste par uger er salgsmønsteret dog blevet brudt.

Nu modtager den lille butik på grænsen mellem Brøndby og Glostrup så mange ordrer, at omsætningen i samme periode er mere end fordoblet.

Mange bliver hjemme

Selv tror Rikke Liljendahl, at det er en følge af, at flere arbejder hjemmefra som følge af udbruddet af corona-virus.

– Siden de offentligt ansatte blev sendt hjem, fik omsætningen et hak op, og da butikkerne i storcentre blev beordret lukket, er salget bare eksploderet yderligere, siger hun.

En del af de kunder, hun har talt med, frygter en total nedlukning af Danmark. Det er en af årsagerne til, at det går så godt i butikken, tror indehaveren. Samtidig udelukker hun ikke, at den øgede omsætning skyldes, at flere små butikker har valgt at holde lukket på grund af covid-19.

– Det betyder jo, at deres kunder skal gå et andet sted hen i den periode. Jeg tror, at mange derfor har valgt at gå på nettet for at bestille varer, de normalt handler lokalt, siger Rikke Liljendahl, der ikke kun oplever, at nye kunder kommer til.

Hendes stamkunder bestiller også mere garn ad gangen, fordi de er bekymrede for, om butikken kommer til at lukke. Åbningstiderne er begrænset på grund af risikoen for corona-smitte, men indtil videre holder Rikke Liljendahl åbent for afhentning af bestillinger.

Lokal udbringning

Rikke Liljendahl er helt bevidst om, at hun både har en fysisk forretning og en netbutik. Derfor forsøger hun også at tage hensyn til de kunder, der ikke har nemt ved at bestille varer på nettet. Samtidig er de nervøse for at gå ud på grund af risikoen for at blive smittet med covid-19.

– De er måske bange for at gå ud, og det kan man måske godt forstå. Så vi har valgt at bringe ud til kunder i lokalmiljøet uden ekstra omkostninger i den periode, vi har lukket for fysisk salg, fortæller Rikke Liljendahl.

Når hun har pakket og sendt alle ordrer fra sin webshop, starter hun bilen og kører ud med de bestillinger, der ikke er sendt med posten. Hun kører dog kun rundt i Brøndby og de nærmeste nabokommuner.

– Vi vil gerne give noget tilbage til dem, der kommer trofast ned og handler. Når de så ikke har mulighed for at komme til os, så må vi jo komme til dem, siger Rikke Liljendahl, der dog håber, at hun snart kan åbne sin butik normalt igen.