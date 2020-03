Mistænker du skimmelsvamp i dit hjem?

Black mold on a drywalled wall between a window and the baseboard trim.

SPONSORERET INDHOLD: Skimmelsvamp er hverken godt for dig eller dit hjem. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på tegn på fugt og mug.

Skimmelsvamp kan fæstne dit hjem på kun en uge eller to, hvis forholdene er helt optimale. Hvis det sker, er du allerede på den, og du bør straks tage affære.

– Hvis du ikke kan se, hvor skimmelsvampen har bosat sig, men du mistænker det, så få det undersøgt med det samme. Skimmel er både farligt, mens også sundhedsskadeligt for dig.

Pletter, skjold og lugt

Det meste af svampen er let at få øje på. Hvis der er brune, grønne, sorte og hvide pletter eller ridser på væggen, gulvet eller loftet, betyder det sandsynligvis, at du har skimmel derhjemme. Skimmelsvamp kan undertiden gemme sig på steder, hvor du ikke kan se det, for eksempel bag tapetet, møbler eller under gulvplader. Hvis der er en muggen eller jordagtig lugt overalt i huset, kan der være tegn på skimmel.

Hvad kan du gøre for at undgå skimmel i husholdningen?

For at forhindre mug er det vigtigt, at du bruger dit hjem ordentligt, så fugtigheden holdes lav. Vi har samlet ti gode råd til dig, for at undgå skimmelsvamp:

1 Pas på kolde og udvendige vægge – Hvis huset er ældre eller dårligt isoleret, vil du ofte opdage, at udvendige vægge er markant koldere end indvendige vægge. I dette tilfælde er det vigtigt ikke at placere møbler med en fast ryg på væggen. Sørg for mindst 10 centimeter mellem væg og møbler, for at sikre luftcirkulation og for at undgå kondens.

2 Tør dit tøj udenfor – Hæng tøj til tørring udendørs, eller brug en tørretumbler. Gerne med aftræk til det fri eller kondensvirkning.

3 Tør vand op – Husk at tørre vægge og gulve i badeværelset med en skraber eller håndklæde. Hæng håndklædet udenfor til tørring.

4 Opbevar en jævn temperatur – hold den samme temperatur i hvert værelse i dit hjem. Temperaturen må ikke være under 18 grader.

5 Hold øje med fugt – Hvis der opstår vandskade, skal du kontakte en håndværker, ejendomsmægler eller din udlejer, så skaden kan repareres så hurtigt som muligt.

6 Hold huset tørt – Skimmelsvamp kan undgås i de fleste tilfælde, hvis du holder huset tørt og sørger for en masse frisk luft og gennemtræk.

7 Kontroller ventiler og aftræk – Hold friskluftsventilerne i vindue- og vægge åbne for at bestemme, om udstødningskanalerne og udstødningsventilerne fungerer og er rene.

8 Udluftning – Sørg for at opretholde en god luft inden for – luft gerne ud i 5-10 minutter derhjemme flere gange om dagen. Du skal være ekstra forsigtig med ventilation i badeværelset og køkkenet, når du har været i bad eller anvendt gryder, pander og din emhætte.

9 Hyppig rengøring – Skimmel kan vokse i støv, når der er tilstrækkelig fugt. Akkumuleret støv kan indeholde svampesporer og andre svampekomponenter, der kan forårsage allergi. Regelmæssig støvsugning fjerner svampedele. Støvmider og skimmelsvamp er hinandens bedste venner.

10 Emhætten – Sørg altid for at bruge emhætten, når du laver mad. Kontroller, at udsugningen fungerer korrekt og vær sikker på at får gjort ordentlig ren efter endt brug.

Hvad kan du gøre, hvis du har mistanke om skimmel derhjemme?

Hvis du har mistanke om, at der er skimmel i dit hus, er det vigtigt at gøre noget ved det med det samme. Jo længere du venter, jo større kan problemet være. Hvis formen kun dækker et lille område, kan du prøve at fjerne det selv. Virker opgaven for uoverskuelig, og er problemet større end først antaget, kan du altid nemt finde professionel hjælp til at fjerne skimmel.