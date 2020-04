Nye muligheder for at hente pakker

Blandt andet her ved Glostrup Station kan man nu hente pakker. Foto: Jesper Ernst Henriksen

HELE OMRÅDET. PostNord har sat flere pakkebokse op på centrale steder, så det bliver nemmere at hente pakker

Af Jesper Ernst Henriksen

PostNord er ved at udrulle et nyt koncept, de kalder for Nærboksen. En lille udgave af pakkeboksen, som der kommer til at stå 2.000 af i Danmark, heraf i alt syv i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk.

– Vi er glade for, at vi nu kan gøre det endnu lettere for vores kunder i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk at hente deres pakker tæt på hvor de bor, og når det passer dem. Nærboksen er et stærkt supplement til vores øvrige posthuse og pakkebokse, der øger vores kapacitet, og som i mange tilfælde vil stå udendørs, så der kan hentes pakker døgnet rundt. Vi ved, at det er noget, som mange efterspørger, siger Helle Nielsen, chef for Retail i PostNord.