Nye unge i bestyrelse

Her er den nyvalgte bestyrelse for Unge for Ligeværd, som blev valgt efter kampafstemning. Foto: Mogens Mathiesen

GLOSTRUP. Lokalt forankret organisation har fået ny bestyrelse

Af Jesper Ernst Henriksen

UFL (Unge for Ligeværd) Storkøbenhavn, der er en forening for unge med særlige behov, holdt generalforsamling den 4. marts i deres lokaler på Søndervangskolens SFO. 52 var mødt op til generalforsamlingen. Der er nu to klubber. En med base i Brøndby for 17 til 23-årige, der mødes hver anden tirsdag og en, der har base på Søndervangskolen i Glostrup, der mødes hver onsdag for aldersgruppen 18 til 45+.

Til maj går weekend turen til Aalborg for at besøge UFL klubben. Det er muligt takket være donationer fra Lions Club og Kornerup Fonden.

Vil du vide mere om klubberne som frivillig eller deltage i fællesskabet så kontakt Mogens Mathiesen på 24 21 34 75 eller Mogens@ligevaerd.dk.