Øl-yoga event igen

I forskellige positioner skulle deltagerne både dyrke yoga og drikke øllen. Foto: Brøndby Gymnastikforening

BRØNDBY. Kan man drikke øl og dyrke motion samtidig? Ja, mener de i Brøndby Gymnastik Forening, der netop har gentaget succesen fra sidste år, et Øl-yoga-event

Af Jesper Ernst Henriksen

Sidste år forsøgte Brøndby Gymnastik-forening at kombinere to ellers noget forskellige ting, nemlig øl og yoga. Det blev en så stor succes, at de lørdag gjorde det igen.

Brøndbys lokale bryggeri Skands havde leveret øllene til de aktive yogadyrkere og herudover ’mask’, som er et restprodukt fra ølproduktion, og som skulle bruges i eventet.

Instruktør Merete Borup havde også i år sammensat et sjovt og krævende program for dagen.

Efter deltagerne med lukkede øjne opmærksomt havde lyttet til lyden af instruktørens åbning af hver enkelt øl, var alle spændte sporet ind på, hvad der forestod.

Udover at drikke øl under øvelserne skulle deltagerne bruge ølflasken som et aktivt redskab i yogaøvelserne, og flasken var således med i både forskellige balanceøvelser og i de gængse yogastillinger. Til hjælp – eller ekstra besvær under øvelserne – havde hver deltager yderligere en mindre plastpose med mask anbragt på hovedet. Alle havde samme ’hat’ på.

Kombinationen af øl og yoga gav både nye og tidligere deltagere en fin og særlig yoga-oplevelse med meget grin og humør undervejs, men også koncentration – kun en enkelt øl væltede.

Til sidst blev undervisningen rundet af med en omgang øl-massage, hvor deltagerne to og to gav hinanden massage på ryggen med flaskens bund eller side, alt efter om flasken var blevet tømt.

Efter selve yogaen fortsatte eventet med en hyggelig og informativ ølsmagning, hvor to medlemmer fra Brøndbyvester Bryggerlaug både fortalte om forskellige øl og ølbrygning samt bød på smagsprøver på fem forskellige øl fra deres bryg. Foreningen bød på lidt af spise, hvor der var hentet inspiration fra øllen. Der var nemlig øl-yoga-boller bagt med restproduktet mask og ølkage.