Ønsker du at skaffe hurtige penge, og ligger du inde med sølvtøj?

SPONSORERET INDHOLD: Selvom det værste efterslæb efter julen for mange er overstået, og økonomien i de fleste familier over hele Danmark efterhånden er ved at falde på plads igen, er det altid rart med lidt ekstra penge.

Disse penge kan både blive brugt på fx at opbygge friværdi i din ejendom, eller kan blive brugt på en længere sommerferie i et varmt og eksotisk land i syden. En god måde at skaffe hurtige penge på, er ved at sælge det sølvtøj du har liggende, men som du alligevel ikke bruger. Der findes nemlig et utal af forskellige virksomheder, der opkøber sølv, med det formål at det skal omsmeltes.

Led i gemmerne efter gammelt sølvtøj til omsmeltning

Priserne på sølv er gode i disse tider, og derfor kan det være smart at slå til mens markedet er oppe. Derfor skal du heller ikke være bange for at lede i de gamle kasser efter sølv du kan sælge til omsmeltning. Læs mere om priser på sølv her, og få dit sølv vurderet hos virksomheder som Good Old Days, de matcher nemlig den højeste markedspris på sølv, og derfor skal du heller ikke her være bange for at blive snydt. Dog kan det være en fordel selv at undersøge hvad prisen på markedet er, så du er sikker på at du virkelig får den højeste pris på dit sølv.

Er du også i tvivl om dit sølv er ægte?

Alt som er lavet af ægte sølv er stemplet med et sølvstempel, derfor er det også rigtigt nemt at adskille falsk sølv fra ægte sølv. Vær dog opmærksom på at forskellige typer sølv er mere eller mindre værd alt efter renheden på sølvet. Jo renere sølvet er, jo højere vil prisen også være, noget af de reneste sølv du kan finde, er sterlingsølv som består af 92,5% rent sølv.