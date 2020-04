Opfordring fra Tranemosegård: Lad os bruge vores penge – for at redde nogle jobs

Lars Jensen vil gerne i gang med nogle renoveringer i Tranemosegårds afdelinger i Brøndbyøster og Brøndby Strand. Foto: BO-VEST

BRØNDBY. Corona-krisen truer dansk beskæftigelse og økonomi, men renoveringer af almene boliger kan holde 35.000 mennesker i beskæftigelse. I Brøndby kan det for eksempel være facaderenoveringer eller ny VVS

Af Jesper Ernst Henriksen

Lejere i de almene boligorganisationer indbetaler en del af deres husleje til Landsbyggefonden, der til gengæld kan støtte renoveringsprojekter i de almene boliger, så huslejestigninger i tilfælde af renovering bliver begrænset. Lige nu har organisationerne planer om 453 renoverings-projekter til en samlet værdi af 18,4 milliarder kroner liggende klar.

Alene i boligselskabet Tranemosegård drejer det sig om renoveringer for 166 milioner kroner. Det er for eksempel udskiftning af vand og varme på afdelingerne i Gillesager og Sigergården.

– Det vil være en gevinst for alle, at sætte gang i disse renoveringer, siger Lars Jensen, bestyrelsesformand i Tranemosegård.

Det er politisk bestemt, hvor mange penge, Landsbyggefonden må bruge hvert år. Formålet er at undgå overophedning og dermed højere priser i byggeriet. Ifølge 3F vil en igangsættelse af de 453 projekter kunne redde 35.000 danske jobs blandt bygningsarbejdere, producenter af byggematerialer, chauffører, arkitekter, rådgivere o.s.v. Derfor opfordrer Tranemosegård-formanden nu til, at man igangsætter disse projekter, for at afbøde noget af virkningen fra corona-krisen.

– Det vil betyde, at tusindvis af jobs kan reddes ved hjælp af de her almene renoveringer og tusindvis af beboere landet vil kunne over nyde godt af bedre boliger. Alene i Tranemosegård drejer det sig om 766 boliger med investeringer fra Landsbyggefonden for 166 millioner kroner. Og det er bare hos os. Andre boligselskaber i Brøndby kan jo have tilsvarende udsigt til renoveringer. Og netop det, at staten ikke skal have penge op af lommen, gør det helt åbenlyst at sætte det i gang, siger Lars Jensen.