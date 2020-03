Pia Kjærsgaards portræt med mange mænd

Henrik Dam Kristensen og Pia Kjærsgaard lytter til Mikael Melbye, der fortæller om portrættet af den tidligere formand for Folketinget. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Fredag eftermiddag blev et portræt af Pia Kjærsgaard afsløret på Christiansborg. Det skal op at hænge ved indgangen til folketingssalen, hvor det kommer til at hænge sammen med de andre tidligere formænd, der alle har været mænd

Af Jesper Ernst Henriksen

Fredag eftermiddag blev et nyt portræt af Pia Kjærsgaard (DF), der er valgt i Ballerup-kredsen, der også dækker Glostrup, afsløret i samtaleværelset på Christiansborg. Det er malet af kunstneren Mikael Melbye og skal hænge ved indgangen til folketingssalen ved siden af de tidligere formænd Mogens Lykketoft (S) og Thor Pedersen (V).

Pia Kjærsgaard blev i 2015 den første kvindelige formand for Folketinget.

– Vel er det da en ære at være den første kvinde, der bliver portræteret som tidligere formand for Folketinget, sagde hun i sin tale.

Hun har været med på sidelinjen, mens Mikael Melbye har malet portrættet.

– Jeg er glad og tilfreds, også fordi jeg har set det i forløbet, det er ikke bare at Mikael ringer og siger, nu er det færdigt, jeg har kunnet følge med, siger hun.

Hun er nu tilbage som menigt medlem af Folketinget, men det er hun også glad for.

– Jeg ved, at ethvert hverv herinde, det er til låns. Det mest værdifulde er at være folketingsmedlem, der er du folkevalgt. Hvis man bliver formand eller minister, så er det fordi, der er et flertal, der peger på en. Det at være en af de 179, det er folket, der bestemmer det, siger hun.

Der var flere gange, mens hun var formand, hvor det var tæt på, at der blev folketingsvalg, hvilket kunne have betydet, at hun måtte forlade posten som formand. Ifølge hende selv var det tæt på tre gange – for eksempel, da Liberal Alliance truede med at vælte regeringen, men i stedet selv blev en del af regeringen.

– Der var flere i partiet, der sagde til mig, at jeg skulle se at få det malet. De sagde ’du skal gøre det inden du bliver for gammel og grim. Jeg sagde lad os nu vente og se, fortæller Pia Kjærsgaard.

En af de sager, Pia Kjærsgaard fik gennemført som formand for Folketinget, var at få et Dannebrog op i Folketingssalen permanent. Pia Kjærsgaard er malet med selve salen i baggrunden. Dannebrog er derfor som udgangspunkt ikke med i billedet – og så alligevel. Mikael Melbye valgte at male Dannebrog som refleksion i klokken, som formanden bruger.

– Det er en fin finte med Dannebrog i klokken, siger Pia Kjærsgaard.

God takt og tone

Det var folketingets nuværende formand, Henrik Dam Kristensen (S), der var vært for arrangementet og holdt tale for Pia Kjærsgaard.

– Du gik til opgaven med dyb respekt for embedet. Fra første færd havde du en målsætning om at være en samlende figur. En tillidsrepræsentant for alle medlemmer af Folketinget. Du har gerne villet behandle alle fair og lige. Uanset partifarve. Du har stået vagt om den gode tone. Folketingets forretningsorden har en god ven i dig. Specielt paragraf 4. For dem af jer, der ikke kender paragraffen, er det den, der siger, at formanden skal sørge for god orden og en værdig forhandlingsform. Som en spændt fjeder sad du i formandsstolen klar til at påtale upassende sprogbrug eller direkte tiltale. Og vé den taler, som formastede sig til at tage til genmæle efter din irettesættelse. Formandens ord er lov – selv i demokratiets højborg. Det fik flere at lære, sagde han blandt andet.

Han nævnte også den meget omtalte sag, hvor Mette Abildgaard (K) blev bedt om at forlade folketingssalen med sin baby.

– Du var overbevist om, at du havde handlet rigtigt i situationen. Jeg røber næppe meget fra vores møder i Præsidiet ved at sige, at du havde flertallet på din side i den sag, sagde Henrik Dam Kristensen.