Planer om ny daginstitution på vej

Nyttehaverne her på Emilsvej bliver formentlig erstattet af en daginstitution. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Der skal bygges en ny daginstitution i området på Eriksvej, hvor der i dag er nyttehaver og en racerbane til fjernstyrede biler

Af Jesper Ernst Henriksen

Området syd for Glostrup Fritidscenter skal udvikles over de kommende år. Det første skridt i den udvikling er en ny daginstitution, der skal have plads til 160 børn og skal erstatte Rosenåens afdeling Syrenen, der ligger lige over for biblioteket. Afdelingen er noget nedslidt og der er et ønske fra en ejendomsudvikler om at købe ejendommen.

Glostrup Kommune har allerede opsagt nyttehaverne og racerbanen. På kommunalbestyrelsens møde i marts blev det vedtaget at sætte gang i arbejdet med en ny lokalplan. Forslaget er en daginstitution på 1.600 kvadratmeter fordelt over enten en eller to etager. Grunden vil være på 5.225 kvadratmeter og vil dække den nordlige ende af nyttehaverne og noget af Eriksvej, der dermed bliver lukket for indkørsel fra Sydvestvej.

Lars Thomsen (Bylisten) stemte som den eneste imod.

– Jeg ville selv være ked af det, hvis jeg var beboer dernede. Jeg synes, det er voldsomt stort, sagde han.

Han mente, at byggeriet hænger sammen med ønsket om befolkningstilvækst i Glostrup.

Det var Piet Papageorge (V) dog ikke enig i.

– Der er ikke bygget noget endnu, der gør, at vi har brug for flere pladser. Det er et relativt kortsigtet problem, vi står overfor, fordi de nuværende borgere lykkeligvis har fået flere børn, end de plejer, sagde han.