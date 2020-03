Private grundlovsceremonier godkendt af Mattias Tesfaye

VALLENSBÆK. Det er op til kommunerne, hvordan de gerne vil afholde grundlovsceremonierne, der er sidste skridt mod et dansk statsborgerskab, oplyser udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), efter debat om formen i Vallensbæk Kommune

Af Jesper Ernst Henriksen

I nogle kommuner bliver grundlovsceremonierne afholdt som en stor samlet ceremoni, hvor alle ansøgere bliver taget imod samtidig og hvor borgmesteren holder en lille tale. I Vallensbæk Kommune har man valgt at holde ceremonierne individuelt, ligesom en vielse. Det var Kenneth Kristensen Berth (DF), der er medlem af kommunalbestyrelsen og tidligere folketingsmedlem, utilfreds med. Han fik derfor Marie Krarup til at stille spørgsmål til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), om det var en lovlig form. I sidste uge kom svaret, at det var lovligt.

– Hvordan kommunalbestyrelsen nærmere tilrettelægger ceremonierne indenfor rammerne af bekendtgørelsen og eventuel øvrig relevant lovgivning vedrørende kommunernes og kommunalbestyrelsernes virke, er op til kommunalbestyrelsen, skriver han i svaret.

Han har selv overværet nogle grundlovsceremonier og vil efterfølgende bruge sine egne observationer og feedback fra deltagerne i en evaluering af ordningen.

– Jeg har allerede deltaget i de første ceremonier, hvilket jeg har været rigtig glad for. Det har været godt at få et første indtryk af, hvordan grundlovsceremonierne fungerer. Det vil være helt normalt, hvis der skal justeres lidt, når man indfører et helt nyt tiltag. Sådan bliver det måske også i dette tilfælde. Men jeg synes, at vi lige skal afholde ceremonierne, før vi beslutter at ændre noget. Det fremgår også af indfødsretsaftalen fra 2018, at ordningen med grundlovsceremonierne skal evalueres efter to år, skriver han.

Kenneth Kristensen Berth har også været utilfreds med, at han ikke havde adgang til ceremonierne. Det var dog også lovligt.

– Det bemærkes, at det ikke er reguleret i bekendtgørelsen, om et medlem af kommunalbestyrelsen skal have adgang til grundlovsceremonien, eller om kommunalbestyrelsen kan begrænse deltagelsen således, at kommunalbestyrelsens medlemmer ikke har adgang til ceremonien. Under evalueringen kan vi naturligvis også drøfte reguleringen af, hvem der må deltage i ceremonierne, skriver ministeren.

Det svar tager Kenneth Kristensen Berth til efterretning:

– Jeg finder det stadigvæk yderst besynderligt, at jeg som medlem af kommunalbestyrelsen er vært for et arrangement, jeg ikke må deltage i, siger han.

Borgmesteren gav hånd

Som Folkebladet tidligere har beskrevet, har Kenneth Kristensen Berth og Henrik Rasmussen tidligere diskuteret, om borgmesteren selv skulle give hånd. Tidligere var meldingen fra borgmesteren, at han ville uddelegere opgaven til to embedsmænd. Det endte dog med at være borgmesteren selv, der gav hånd til de nye statsborgere.

– Jeg har ikke sagt, at jeg ikke ville give hånd. Jeg har sagt, at det ikke var noget, jeg synes var en kerneopgave for en borgmester. Det var måske ikke den vigtigste borgmesteropgave, men kunne jeg, så er jeg der selvfølgelig, siger borgmester Henrik Rasmussen, der altså fandt et hul i kalenderen.

Det overrasker Kenneth Kristensen Berth.

– Det er da godt nok noget af en kovending i forhold til, hvad han sagde på kommunalbestyrelsens møde sidst. Jeg er da glad for, at han er kommet til fornuft, men er totalt uforstående overfor, hvorfor vi så skulle hele det slagsmål igennem i kommunalbestyrelsessalen og hvorfor han har dukket sig i forhold til pressen. Han kunne jo blot have sagt, at han havde fortrudt, at han var dumstædig og naturligvis ville opfylde loven, siger Kenneth Kristensen Berth.