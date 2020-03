Ringer til vennerne

VALLENSBÆK. De ældre er dem, der har størst risiko for at dø af en corona-infektion

Af Jesper Ernst Henriksen

De ældre er dem, der har størst risiko for at dø af en corona-infektion. Da det onsdag blev meldt ud, at vi skal undgå store forsamlinger, valgte Ældre Sagen i Vallensbæk derfor med meget kort varsel at aflyse deres generalforsamling, som skulle have været holdt samme aften.

– Vi kunne slet ikke komme ind på Korsagergård, hvor den skulle have været holdt, men vi ville selvfølgelig ikke holde generalforsamling, med så mange ældre samlet, siger Inge Mauritzen, kommunikationsansvarlig i Ældre Sagen i Vallensbæk.

Ældre Sagen har også aflyst alle andre aktiviteter indtil videre frem til 1. juni. Blandt foreningens normale aktiviteter er kampen mod ensomhed blandt ældre. Her har de for eksempel såkaldte besøgs-venner, der kommer på besøg på plejehjemmene. Det gør de heller ikke længere, de ringer i stedet til de ældre, der savner nogen at snakke med.