Røde Kors åbner lektie- og jobcafé

I lektie- og jobcaféen kan man få hjælp til lektier og job samt få sprogundervisning. Foto: Privat

GLOSTRUP. I Glostrup Bibliotek åbner en lektie- og jobcafé, og her kan man hver tirsdag få hjælp til lektier og job samt få sprogundervisning

Af Redigeret af Tina Michaela Møller

Frivillige fra Røde Kors Glostrup åbner tirsdag den 3. marts en lektie- og jobcafé på Glostrup Bibliotek. Alle er velkomne i caféen, hvor der tilbydes lektiehjælp, jobhjælp og sprogundervisning over en kop kaffe eller te. Man kan især få hjælp til jobsøgning, sprogundervisning og spørgsmål omkring skole, arbejde, bolig, aktiviteter og offentlige nettjenester som e-Boks, borger.dk og NemID.

– Vi bliver to faste hjælpere: en med kompetencer indenfor 1-1 sprogundervisning, mens den anden er kommunalt ansat og har styr på Jobnet, borger.dk, ­NemID, jobsøgning m.m. Andre frivillige kan hjælpe til efter behov; det kan bl.a. være lektiehjælp og øve at tale dansk, fortæller Bertille Niyonzima fra Røde Kors Glostrup.

Caféen henvender sig især til borgere med sprog- og integrationsudfordringer

– Hovedformålet er, at vi vil hjælpe borgere med at lære dansk, blive introduceret til det danske samfund og trives socialt. Vi vil hjælpe med integrationen, fortæller Bertille.

Man er velkommen til at komme med idéer til aktiviteter i caféen. Det er gratis at deltage i caféen og kræver ingen tilmelding.

Lektie- og jobcaféen har åbent hver tirsdag klokken 16-18 i bibliotekets Studielounge.