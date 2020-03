Sindsbilleder af naturens kaos

I marts måned kan man opleve Uffe Schønnemanns værker som dette på Vallensbæk Kultur- og Borgerhus.

Af Redigeret af Tina Michaela Møller

Lørdag den 7. marts fra klokken 11.00 til 12.30 holder Vallensbæk Kunstforening fernisering for en ny udstilling. Det er maleren Uffe Schønnemann, man kan opleve. Intet er, hvad det giver sig ud for at være i malerens billeder.

Når kunstneren, der er født i 1949, står på stranden i Nørre Vorupør, ser han brændingen længst væk, dernæst bådene på land, og ind imellem folk i tilsyneladende tilfældig orden.

Men det er et sindsbillede, vi får.

Havet udgår fra en rasende himmel og efterlader bådene i sandet lidt hulter til bulter. Menneskene står stille – hvad kan de andet, når naturen slår til. Naturens kaos synes at være den bedste orden.

Intet står stille. Bag hver en solnedgang lurer en eksplosion; i enhver glød er der en mulig brand.

Havet, menneskene, strandene og træerne på Bornholm eller på de jyske kyster fortæller ham hver gang en historie, især hvis aftenen er lidt sær og spøgelsesagtig, hvis træet er lidt deformt, eller hvis en byge fejer hen over Fyns Hoved og farver vandet sort eller preusserblåt, som maleren ynder at kalde det.

Uffe Schønnemann er æresmedlem i Vallensbæk Kunstforening, og hans malerier kan opleves på Vallensbæk Kultur- og Borgerhus fra den 4. marts til den 31. marts.