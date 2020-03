Skal lave regler for el-løbehjul

Der skal muligvis el-løbehjul til Glostrup, men det er ikke populært. Foto: Colourbox

GLOSTRUP. Der kan være el-løbehjul på vej til Glostrup, selvom en del politikere var noget kritiske overfor det omdiskuterede transportmiddel

Af Jesper Ernst Henriksen

Nogle elsker dem, andre hader dem. El-løbehjulene har i meget høj grad delt befolkningen. Kommunalbestyrelsen i Glostrup kunne have godkendt et forsøg med el-løbehjul i byen, hvor der i seks måneder ville have været opstillet 200 el-løbehjul til udlejning.

Det blev dog enstemmigt vedtaget, at administrationen skal beskrive forsøget yderligere og derefter skal sagen behandles igen. Især Flemming Ørhem (DF) var kritisk overfor løbehjulene.

– Vi synes, de er for farlige i trafikken. Sådan et løbehjul er svært at få øje på, når det kommer susende på cykelstien, og umuligt at høre. 95 procent overholder i øvrigt ikke reglerne for tegngivning i trafikken – formentlig fordi det stort set er umuligt at holde balancen samtidig. En evaluering viser blandt andet, at der er syv gange så høj risiko for at blive involveret i en ulykke på et elektrisk løbehjul sammenlignet med cykler.

I Glostrup, omkring stationen, kører omkring 600 busser på et hverdagsdøgn – og at blande 200 el-løbehjul med den trafik finder vi direkte uforsvarligt, sagde han blandt andet.

Søren Enemark (S) er heller ikke fan af el-løbehjulene, men kunne måske gå med til et forsøg:

– I Socialdemokratiet er vi heller ikke vilde med el-løbehjul, men vi vil nok sige ja til et forsøg med dem. Der er jo mulighed for at regulere den måde og hastighed, de kører med. For eksempel kan man begrænse hastigheden i det centrale Glostrup. Forsøgsperioden er på seks måneder, og hvis folk opfører sig, som de gør i indre København, så slutter forsøget nok der, sagde han.