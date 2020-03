Søger tidligere sundhedspersonale

VALLENSBÆK. Der er brug for læger, sygeplejersker eller sosu-medarbejdere, der lige er gået på pension, er på orlov eller er studerende

Af Jesper Ernst Henriksen

De kommunale sundhedsorganisationer, der blandt andet står for pleje af syge borgere i eget hjem og på plejehjemmene samt for genoptræning af borgere, der bliver udskrevet fra hospitalerne, ser ind i en periode, hvor de kan blive pressede. De skal passe deres almindelige arbejde, men skal være ekstra forsigtige for ikke at sprede corona-smitten til de udsatte borgere.

Derudover er der en risiko for, at kommunerne kommer til at overtage noget behandling, hvis der ikke længere er plads på hospitalerne.

Derfor beder Vallensbæk Kommune nu sundhedspersonale som læger, sygeplejersker og sosu-medarbejdere om at melde sig, hvis de har mulighed for at hjælpe. Det kan være medarbejdere på orlov, pensionerede medarbejdere, studerende eller medarbejdere, der har skiftet branche.

I første omgang beder kommunen om at man sender en mail til jur@vallensbaek.dk eller ringer til 47 97 40 00 med oplysninger om erfaring, uddannelse og hvor mange timer, man kan hjælpe.