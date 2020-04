Sportsbyen skal være byens grønne hjerte

I februar vedtog kommunalbestyrelsen i Brøndby en vision for udviklingen af området omkring Idrættens Hus. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. I Brøndby er drømmen om en sportsby kommet et skridt nærmere. Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en række målsætninger for det, der i fremtiden skal være mødestedet mellem elite- og breddeidræt

Af Robert Hendel

Sporten har i de sidste mange årtier været et omdrejningspunkt i Brøndby Kommune.

Mange af de førende danske sportsorganisationer er i dag samlet i den del af kommunen, der skal udgøre den kommende sportsby. Brøndby Kommunes mål er, at flere virksomheder og organisationer vil slutte sig til Sportsbyen, der tidligere er udpeget som et regionalt udviklingsområde.

– Vi drømmer om, at fremtidens Sportsby bliver et aktivt samlingssted for Brøndbys borgere, hvor man ikke kan lade være med at bevæge sig, fordi området indbyder til det, siger Kent Max Magelund (S), der er borgmester i Brøndby Kommune.

Nu er den drøm kommet et skridt nærmere. På kommunalbestyrelsesmødet den 26. februar 2020 vedtog de 19 byrådsmedlemmer i Brøndby en vision for projektet, der i fremtiden skal trække flere arbejdspladser til kommunen.

– Det er ikke et mål, der bliver realiseret i morgen, men det er noget, vi arbejder hen imod på lang sigt, lød det fra borgmesteren på kommunalbestyrelsesmødet i februar.

Styrker dansk idræt

Sammen med visionen har kommunalbestyrelsen godkendt en række retningslinjer for, hvodan området Brøndby Stadion, Idrættens Hus og Brøndby Hallen kan komme til at se ud i fremtiden.

– I samarbejde med kompetente rådgivere har vi taget hul på, hvordan området kan ændre karakter. Derfor kigger vi for eksempel på at gøre det store parkeringsområde foran Brøndby Stadion grønnere og på at skabe nogle aktive byrum, hvor man har lyst til at lege og bevæge sig, lyder det fra Kent Max Magelund.

Ifølge borgmesteren vil Sportsbyen skabe et unikt idrætsmiljø i midten af kommunen, som kan fungere som en magnet for endnu flere af dansk idræts interessenter.

Det er kommunens ambition, at de mange organisationer og virksomheder i Sportsbyen skal bidrage til at skabe innovation, viden og samarbejde, der vil styrke dansk idræts konkurrenceevne både sportsligt og økonomisk.

Fokus på lokal forankring

Generelt møder planerne om Sportsbyen bredopbakning i kommunalbestyrelsen.

Opbakningen er dog betinget af, at Sportsbyen også kommer det lokale idrætsliv til gode.

– Skal vi lave disse investeringer, og det bliver ren elitetænkning, så mener jeg, at eliteidrætten er stærk nok økonomisk til at vi ikke skal kaste kommunale kroner i den retning, lød det fra Enhedslistens repræsentant i kommunalbestyrelsen, Steen Andersen.

Han ønskede på mødet at få præciseret, at Sportsbyen ikke kun er et projekt forbeholdt eliteidrætten i Danmark.

– Der er meget lidt om den lokale forankring og merværdi for Brøndbys befolkning, sagde Steen Andersen på kommunalbestyrelsesmødet i slutningen af februar, inden visionen blev vedtaget.

Næste skridt på vejen mod en realisering af Sportsbyen bliver en udviklingsplan for området. Den forventes at ligge klar i løbet af 2020.