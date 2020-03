SSP: Hold de unge hjemme

Der har været indbrud på en af de lukkede skoler i Glostrup. Foto: Heiner Lützen Ank (Arkivfoto)

HELE OMRÅDET. Der er nogle unge, der får vendt rundt på nat og dag i denne tid og går ude til meget sent. Og der er nogle indvandrere, der ikke har forstået budskabet om afstand, lyder det fra SSP i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

Vi skal være sammen på en ny måde – vi skal være sammen hver for sig. Sådan lød budskabet fra statsministeren i sidste uge. Siden har folk holdt fester via de sociale medier, og vi er holdt op med at give hånd til hinanden. En enkelt gruppe har dog ikke forstået budskabet, lyder det fra SSP-koordinator i Glostrup Kommune, Lars Jonasson.

– Jeg er også lige blevet opmærksom på, at vi har en udfordring med borgere med indvandrer baggrund, som ikke taler dansk i et omfang som gør, at de har forstået hvor alvorlig situationen er. Der kan stå en gruppe på ti voksne, når de unge så kommer forbi, så skal man i respekt hen og hilse på nogle af de ældre. Hvis det er den rigtige onkel, så skal han også have kindkys. Det dur ikke rigtig i denne her situation. De unge siger, de har hørt det her med corona, men de er jo nødt til at hilse på deres onkel, eller hvem det nu er, siger SSP-Jonas.

Glostrup Kommune overvejer nu, om de kan udsende og ophænge information om, hvordan man skal være sammen på fremmedsprog som tyrkisk, farsi og arabisk.

Vender nat og dag

De unge skal ikke i skole eller på uddannelse i de kommende uger, derfor er der allerede nu nogen, der får tillagt sig nogle ferie-vaner.

– Der er flere unge, der får vendt nat til dag. De små poder er der rimeligt styr på, men vi kan se, at der er unge, der er ude til forholdsvist sent. De går rundt i grupper og hygger sig, siger SSP-Jonas.

Han understreger, at selvom de unge ikke skal i skole, så har de ikke ferie.

– Så det er en opfordring til alle forældre om at holde de unge inde, siger han.

Indbrud

Det er ikke nogen hemmelighed, at de kommunale institutioner ligger tomme lige i øjeblikket. Det har allerede haft konsekvenser i Glostrup.

– Der har været indbrud på nogle af skolerne i Glostrup, men umiddelbart så tror jeg ikke, det er noget, som unge har været involveret i. Det er opbrud på kontoret, hvor nogen har været inde og lede efter værdier, det er ikke ungdommelig kådhed, men det er et gæt fra min side, siger SSP-Jonas.

Hos Københavns Vestegns Politi er man særligt opmærksom på denne periode.

– Politiet opretholder stor operativ kapacitet i denne situation og er klar til at håndtere, hvis situationen skulle give anledning til handlinger eller opførsel, der er anderledes end normalt. Vi søger at være markant i gadebilledet og vi har stort fokus på lokaliteter, der kan være særligt udfordret i denne tid. Hvis kommuner eller andre vurderer, at de har særlige behov for assistance i den nuværende situation, er vi klar og vi opfordrer til at man kontakter os, siger Kim Christiansen, politidirektør ved Københavns Vestegns Politi.