Støtte til corona-ramte virksomheder: Betaler regninger ved levering

HELE OMRÅDET. Flere kommuner betaler nu regningen for leverede ydelser eller varer, allerede ved levering. Det har Glostrup og Vallensbæk også valgt at gøre

Af Jesper Ernst Henriksen

Store dele af Danmarks erhvervsliv er hårdt presset af corona-krisen. Staten har lanceret flere hjælpepakker, der kompenserer de virksomheder, der bliver ramt.

På kommunalt plan, er det begrænset, hvad man kan gøre, men flere kommuner forsøger at støtte det lokale erhvervsliv gennem krisen.

I Glostrup og Vallensbæk har man for eksempel valgt at betale alle regninger i det øjeblik varen eller tjenesteydelsen er leveret.

– Covid-19-pandemien har nu stort set lammet landet. Det er en helt ekstraordinær svær situation for alle, og jeg ved godt, at det ikke mindst gælder for alle jer erhvervsdrivende. Det er begrænset, hvad vi som kommune har af muligheder for at støtte op om erhvervslivet i sådan en situation, men jeg kan oplyse jer om, at vi lige nu er ved at fremskynde betalinger for 25 milioner kroner for at gavne virksomhedernes likviditet, siger borgmester John Engelhardt fra Glostrup.

Det er en beslutning, der hjælper erhvervslivet, oplyser markedschef i Dansk Erhverv, Morten Jung.

– Først og fremmest vil vi i Dansk Erhverv gerne takke alle de kommuner, der viser samfundssind og fremrykker betalinger. Coronakrisen presser virksomheder ekstremt, og her kan fremrykning af betaling være med til at give virksomhederne et afgørende pusterum, siger han.

Han har derudover en opfordring til kommunerne.

– En anden og meget alvorlig udfordring i kølvandet på krisen er, at 41 procent af vores medlemmer har oplevet at få annulleret ordrer. Det truer særligt mindre virksomheder på deres eksistens, så vi appellerer samtidigt til, at kommunerne fastholder og betaler eksisterende aftaler med deres leverandører og fortsat bestiller samt betaler for opgaver til levering på den anden side af corona. Det er nu kommunerne skal hjælpe med at holde gang i økonomien, så vi som samfund kommer bedre ud af krisen, siger han.

Glostrup Kommune er i gang med at kigge på, hvilke planlagte opgaver, der allerede nu kan bestilles. Det kan handle om vedligeholdelse af kommunens ejendomme samt anlægsarbejder/byggerier.

– Vi fremrykker asfaltarbejder og fortovsgenopretning. Vi vil også sikre hurtig myndighedsbehandling af byggesager, plansager, miljøgodkendelser m.m., siger John Engelhardt.