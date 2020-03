Stort boligprojekt indviet

Kirkebjerg Park House er nu helt færdig. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Det første store boligprojekt i omdannelsen af Kirkebjerg blev indviet tirsdag

Af Jesper Ernst Henriksen

I 2017 godkendte kommunalbestyrelsen i Glostrup, at den gamle lagerhal på hjørnet af Kirkebjerg Parkvej og Stationsparken kunne rives ned og erstattes af et boligbyggeri. I starten af 2018 kunne viceborgester Flemming Ørhem så taget et symbolsk første spadestik. Sidste år flyttede de første beboere ind i de nye bygninger og tirsdag i sidste uge kunne borgmester John Engelhardt så officielt indvie det færdige byggeri.

– Kirkebjerg Park House – som vi fejrer åbningen af i dag – er et projekt, som på fin vis repræsenterer meget af det, vi drømmer om med udviklingen af bymidten, sagde han og nævnte, at det er boliger i forskellige størrelser og dermed til forskellige målgrupper og det er boliger af høj kvalitet.

– Parkeringskælderen er også et stort plus. I kommunalbestyrelsen er vi glade for, at de parkerede biler ikke fylder op i bybilledet, sagde borgmesteren.

– Det er nogle gode, familievenlige boliger, der er ikke særligt mange fireværelseslejligheder i Glostrup. Det er noget, familierne gerne vil have, supplerer Lars Ringsted, indehaver af Realmæglerne i Glostrup, der har solgt lejlighederne.

Første projekt i ny bydel

Det er ambitionen i både Glostrup og Brøndby, at Kirkebjerg-området over de kommende år skal omdannes med en masse nyt byggeri. Tidligere var der meget fokus på et blandet område med en høj andel af erhverv, men på grund af de nuværende konjekturer på boligmarkedet, hvor der er mere efterspørgsel på boliger, ser det ud til, at det primært vil blive et boligområde.

– Det er det første nye boligprojekt i Kirkebjerg-om­rådet som vi forventer bliver et rigtig godt område over de kommende år. Man får en helt ny bydel med en et gågade-agtigt strøg. Man får en halv bykerne, som en modvægt til Glostrup Torv, der er hyggelig, men måske ikke har så meget at byde på, siger Lars Ringsted.

Borgmester John Engelhardt håber, at de to områder bliver bundet bedre sammen.

– Det er ingen hemmelighed, at jeg – og resten af kommunalbestyrelsen – håber på, at vi finder en god løsning, der kan binde byen endnu bedre sammen henover banen. Byggeriet af Kirkebjerg Park House er på mange måder gået forrest i den rivende udvikling af vores bymidte, der er på vej – der kommer til at ske spændende ting på begge sider af banen, sagde han.