Superligaen: Ved ikke, hvornår vi spiller igen

Mandag aften skulle der have været fyldt med fans her i fanzonen i Brøndby. Nu er der tomt. Foto: Jesper Ernst Henriksen

SPORT. Superligaen er indtil videre aflyst i de kommende to uger. Det er endnu ikke besluttet hvornår og hvordan turneringen skal genoptages

Af Jesper Ernst Henriksen

Mandag aften skulle Brøndby have taget imod SønderjyskE hjemme på Brøndby Stadion. Allerede i forrige uge blev det besluttet, at kampen skulle spilles uden tilskuere. Med sidste uges foranstaltninger mod corona-spredning, blev kampen helt aflyst af Divisionsforeningen.

– Præcist hvad det får af betydning for afviklingen af turneringerne, kigger vi på den kommende tid. Her og nu handler det i første omgang på at reagere på myndighedernes udmeldinger og sikre, at vi i dansk fodbold gør, hvad vi kan for at mindske smitterisikoen. Vi følger fortsat med i de udmeldinger, der kommer fra myndighederne. Hvad der rent praktisk kommer til at ske med de udsatte kampe og resten af sæsonen, melder vi ud, når vi ved mere, siger Divisionsforeningens Direktør Claus Thomsen.

Træner selv

Superligatruppens træninger er ligesom alt andet sport aflyst den kommende tid.

– Vi skal naturligvis bruge tiden mest optimalt, selv om vi ikke kan være på træningsbanen. I den kommende tid, hvor spillerne vil være derhjemme, vil der være rig lejlighed for dem til at gennemgå taktiske videoer, modstanderanalyser o.s.v., ligesom trænerteamet vil være i løbende dialog med de enkelte spillere, der også vil skulle vedligeholde deres fysiske form. Som alle andre i det danske samfund, tager vi myndighedernes anbefalinger seriøst, og vi har nu taget vores umiddelbare forholdsregler og ser tiden an, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen til Brondby.com

Og spillerne er indstillet på, at de ikke er på ferie, selvom de ikke ved, hvornår næste kamp skal spilles.

– Det er absolut ingen ferie for os. Vi skal holde os skarpe og stå parat, når vi skal spille kampe igen. Min egen hverdag det næste stykke tid består i, at jeg skal træne to gange om dagen, få den rigtige kost og få restitueret godt. Vores fysiske træner, Ahron, har lavet individuelle programmer til os, så dem følger vi. Det er en meget usædvanlig situation, vi står i, men alle bakker op om hinanden og står sammen, for vi har nogle vigtige kampe foran os, som vi skal være parate til, siger Brøndby IF’s anfører, Andreas Maxsø til Brondby.com.