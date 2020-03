U13 drengene tog futsal-guld

Øverst fra venstre: Træner Claus Østergaard, David Østergaard, George Bliddal,Lucas Dewachter, Nikolaj Sørensen, Bertram Fahnøe. Nederst fra venstre: Nemanja Pesic, Mathias Nødskov, Hjalte Andersen, Oliver Knudsen. Foto: Julie Knudsen

SPORT. Søndag den 1. marts kunne Glostrups U13 drenge hæve pokalen over hovedet og kalde sig sjællandsmestre i futsal i den bedste række

Af Jesper Ernst Henriksen

Tidligt søndag den 1. marts gik turen mod Roskilde-hallerne hvor årets finaler ved sjællandsmesterskaberne i futsal blev spillet. Der var godt gang i hallerne, da U13 glostrupdrengene ankom allerede klokken 7.50. Drengene skulle forsøge at leve op til tidligere bedrifter i turneringen og drengene skuffede ikke, men tog guldet med hjem til Glostrup.

Drengene satte kun point til mod Brøndby i deres sidste kamp. Det havde dog på ingen måde nogen betydning for mesterskabet, da drengene allerede efter de tre første kampe havde afgjort, hvem der skulle have guldet med hjem. Med en 2-1 sejr over BSF, 2-0 sejr over IF Skjold Birkerød og en sikker sejr på 2-0 over BK Avarta var guldet i hus.

Drengene var top fokuserede og ydede deres absolut bedste og fandt et flot spil frem – et flot spil som også kendetegnede deres indsats i de indledende runder i turneringen.

Ikke kun i futsalturneringen har de vist flot spil. I efterårets turnering på græs sluttede de på en flot førsteplads, der nu betyder, at de til foråret skal spille i mesterrækken.

Også i den igangværende vinterturnering ser det godt ud, med to kampe tilbage ligger de også her på en klar førsteplads. I løbet af vinteren har de også prøvet kræfter af med 11 mands bold, som venter dem efter sommeren. Her udviser de også gode takter og er stadig ubesejrede i samtlige kampe.

Mange af drengene har spillet sammen siden de var fire-fem år og glæden var heller ikke til at skjule hos hverken spillere, træner eller forældre, da drengene sammen kunne fejre at blive sjællandsmestre.