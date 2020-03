V-profil trækker stikket: Helbredet og familien kommer i første række

Mette Engelbrecht har siden januar 2014 været en markant skikkelse i kommunalbestyrelsen i Brøndby. Hun stopper, når valgperioden slutter i 2021. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Der er skiftet ud i toppen af Venstres gruppe i Brøndbys kommunalbestyrelsen. Mette Engelbrecht siger farvel til politik, når den nuværende valgperiode er slut

Af Robert Hendel

Når Venstre næste år går ind til kommunalvalget i Brøndby, bliver det med en ny mand ved roret.

Af helbredsmæssige årsager har Mette Engelbrecht på det februar-mødet i Brøndbys kommunalbestyrelse overdraget sine poster til Venstres andet medlem af kommunalbestyrelsen, Jan Lundquist.

Det bliver dog ikke kun de forskellige udvalgsposter, som Jan Lundquist overtager. Han er også blevet partiets nye spidskandidat til det kommende kommunalvalg i november 2021. Mette Engelbrecht har nemlig valgt ikke at stille op til det næste kommunalvalg, og det er der en særlig grund til.

I 2017 var Mette Engelbrecht ude for en ulykke, der resulterede i en hjernerystelse.

– Det har kostet mig en del ressourcer, og det er på den baggrund, at jeg har valgt ikke at genopstille til næste års kommunalvalg, lyder det fra den 42-årige nu tidligere spidskandidat for Venstre i Brøndby.

Markante aftryk

Mette Engelbrecht føler selv, at hun i sine nu lidt mere end seks år i kommunalbestyrelsen i Brøndby har været med til at sætte nogle markante aftryk på den politik, der bliver ført i kommunen.

– Jeg har været en del af et generationsskifte i kommunen, og jeg tror, at det fortsætter efter det næste valg, hvor endnu flere yngre kræfter vælger at gå ind i kommunalpolitik, siger Mette Engelbrecht.

Siden januar 2014 har hun været den højtråbende dame fra oppositionen, og det er noget, som folk kommer til at huske hende for, tror Mette Engelbrecht.

– Jeg er nok lidt mere bombastisk end andre i min tilgang til at gøre lokalpolitik synligt, siger Venstre-profilen, der også mener, at hun har været med til at gøre op med et system, hvor der var problemer, man ikke talte om.

Mere tid til familien

Når hun stopper i kommunalpolitik den 31. december 2021, er der en ting, hun virkelig kommer til at savne ved at sidde i kommunalbestyrelsen.

– Jeg er glad for den nære kontakt, der er med borgerne i kommunen. Det kommer jeg til at savne. At høre deres livshistorie, når jeg kommer rundt i kommunen og taler med dem, siger Mette Engelbrecht.

Som det ser ud nu, bliver stoppet definitivt. Hun vil dog ikke udelukke et comeback.

– Når man får en hjernerystelse, har man ikke så mange ressourcer, så jeg skal bruge den ekstra tid på at sove og passe min familie og mit arbejde, lyder det fra Mette Engelbrecht, der har nydt at sidde i kommunalbestyrelsen i Brøndby.

Som oppositionsparti er det ikke uden udfordringer, men hun føler, at der er en god stemning blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne – også på tværs af de politiske overbevisninger.

– Vi har det rigtig godt, når vi sidder sammen. Det viser, at man godt kan være venner, selvom man sætter sit kryds forskellige steder på stemmesedlen, lyder det fra Mette Engelbrecht, der får ros med på vejen af den borgmester, som hun i de seneste fire år har siddet i opposition til.

Kent Max Magelund (S) mener, at Mette Engelbrecht har været et stort aktiv i kommunalbestyrelsen.

– Hun er dygtig i diskussionerne og det vil helt sikkert være et tab for kommunalbestyrelsen, siger Brøndby-borgmesteren.