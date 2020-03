Vi skal have en verdensmålsfestival

DEBAT. Af Dan Kornbek Christiansen (K), Medlem af kommunalbestyrelsen

Det Konservative Folkeparti har allerede nu afholdt flere gode borgermøder om FN’s 17 verdensmål sammen med vores gode samarbejdspartnere fra Det Radikale Venstre, men nu synes vi konservative, at vi bør gå skridtet videre.

Derfor vil vi på det kommende møde i kommunalbestyrelsen stille forslag om, at vi får en FN Verdensmålskonference her i Glostrup.

FN’s 17 globale Verdensmål, kan godt virke lidt abstrakte og verdensfjerne. De skal derfor “koges” ned til noget som vi kan og vil bruge her i Glostrup. For os er det vigtigt, at FN’s Verdensmål bliver til hverdagsmål for alle os i Glostrup.

Når vi konservative siger alle skal med, så mener vi, at vi skal inddrage børn, unge, de ældste, og dem midt i mellem. Vi skal have idræts-, organisations- og foreningslivet med samtidig med, at alle der arbejder og driver erhverv her i byen også skal med, for det er vigtigt, at FN’s Globale verdensmål bliver til vores fælles lokale og kommunale hverdagsmål.

Det handler om bæredygtighed og grøn omstilling – det handler om miljø, støj- og forureningsbekæmpelse – og så handler det om den jord og den verden vi bor på og lever i. Det handler om uddannelse, job og erhverv – det handler om beskæftigelse og vækst, på en bæredygtig grøn måde, og så handler det om, hvordan vi mennesker lever, bor og er sammen.

Selvfølgelig kan vi Konservative ikke gøre det alene, men ligesom FN’s Verdensmål nr. 17, der bl.a. handler om partnerskaber, samskabelse og samarbejde så håber vi, at vi kan skabe en Verdensmålsfestival i samarbejde med alle relevante partnere.

Det gælder om at få mere gang i Glostrup, på en god og bærebygtig måde, og derfor håber vi også, at resten af kommunalbestyrelsen vil bakke op om det konservative ønske om, at få en FN Verdensmålskonference til Glostrup.