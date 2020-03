Viktor var i praktik som politiker: Mega fed oplevelse

Viktor Stegler var i en anderledes praktikplads, da han kom i praktik hos folketingsmedlemmet Kasper Sand Kjær. Foto: Folketinget

BRØNDBY. Viktor Stegler har været i praktik hos folketingsmedlemmet Kasper Sand Kjær (S), og Brøndby-knægten har haft en uge, han sent glemmer

Af Redigeret af Tina Michaela Møller

Til dagligt går 15-årige Viktor Stegler i 8. klasse på Brøndbyvester Skole, men i den forgangne uge har han skiftet frikvarter, skolebøger og lektier ud med udvalgsmøder, samråd og gruppemøder på Christiansborg.

Det har han som del af hans erhvervspraktik, hvor han har fået mulighed for at følge hverdagen som folketingspolitiker.

Det er det lokale folketingsmedlem Kasper Sand Kjær, der har givet Viktor Stegler mulighed for at komme i praktik i magtens centrum. Og det har været noget af en oplevelse.

– Det er nok ikke alle, der kan komme ind i Folketinget og blive budt velkommen på den her måde. Men det har været en mega fed oplevelse at være herinde. Jeg har lært så mange ting, som jeg ikke vidste før – også sjove og mærkelige ting. For eksempel vidste jeg ikke, at der var en frisør på Christiansborg, siger Viktor Stegler.

I sin fritid er Viktor Stegler engageret i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU), og ugen på Christiansborg har bestemt ikke skræmt Brøndby-drengen væk fra den politiske scene, tværtimod.

– Min plan er, at jeg rigtig gerne vil ind og sidde på Christiansborg på et tidspunkt. Og den her uge har kun bekræftet mig i det, lyder det.