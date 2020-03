Vil regeringen reducere sundhedsskadelig trafikstøj?

DEBAT. Af Kim Valentin (V) Medlem af Folketinget valgt i Ballerup

Under Venstres regeringsansvar blev der sidste år afsat 1,6 milliarder til støjbekæmpelse. Det var en helt nødvendig prioritering, fordi mange danskere bliver generet af trafikstøj på hjemmeadressen. I Vallensbæk var der formentlig mange, der så frem til, at pengene blev omsat til støjreducerende tiltag i forbindelse med Vallensbækvej.

Og det kan jeg godt forstå. Vallensbæk er den kommune i hovedstadsområdet, hvor trafikstøjen og de medfølgende gener er størst.

En ny EU-rapport viser de nedslående konsekvenser ved at være udsat for støjforurening.

Vejstøjen er ikke bare irriterende og forstyrrende, den skaber også sundhedsproblemer for de mærkede borgere. Forskningen viser, at støjforureningen medfører en øget risiko for blodpropper i hjertet, ligesom der er mulige sammenhænge med slagtilfælde, brystkræft, tyktarmskræft og diabetes. Det er stærkt bekymrende.

Lige så bekymrende er det, at regeringen foreløbig har udskudt forhandlingerne om en infrastrukturplan med støjreducerende initiativer til et ukendt tidspunkt i fremtiden.

Det betyder desværre, at Vallensbækkerne må vente lidt endnu, før de bliver hjulpet af med de værste støjgener.

Jeg har netop bedt trafikministeren forholde sig til den nye EU-rapport, som viser helbredsrisikoen ved støjforurening.

Venstre har gjort forarbejdet – nu venter vi bare på regeringens vilje til at reducere trafikstøjen.