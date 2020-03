Virksomhederne præsterer godt

GLOSTRUP. En analyse fra konsulentbureauet Iris Group viser, at virksomhederne i Glostrup er dem, der har præsteret bedst i Danmark

Af Jesper Ernst Henriksen

Konsulentbureauet Iris Group har netop udgivet rapporten Lokale Erhvervspræstationer 2020, der rangerer alle kommuner efter de lokale erhvervsvirksomheders præstationer. Her sluttede Glostrup Kommune på en 1. plads ligesom sidste år. Brøndby slutter på 9. pladsen, mens Vallensbæk slutter som nummer 31.

Præstationerne er målt på 22 konkrete, kvantitative punkter, der er opdelt i tre kategorier.

Punkterne er for eksempel stigningen i antallet af arbejdspladser i kommunerne – her ligger Vallensbæk Kommune som tidligere omtalt nummer et i Danmark.

Iris Group har lavet analysen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Nogle af tallene ligger frit tilgængelig i Statistikbanken; andre er særkørsler, som er lavet til denne analyse. På hver af de 22 punkter er kommunernes præstation regnet om til en score fra 0 til 100, sådan at den bedste kommune på et punkt får 100 point, mens den dårligste får 0 point.

Hvert punkt har så fået en vægtning i den samlede score. For eksempel vægter punktet antal årsværk per 1.000 indbyggere med syv procent som en af de vigtigste punkter. På dette punkt scorer for eksempel Glostrup og Brøndby højt, da der er mange arbejdspladser her i forhold til indbyggertallet.

I kategorien Arbejdspladser, indkomst og produktivitet ligger Glostrup nummer to i Danmark. Her kigges ud over antallet af årsværk også på den gennemsnitslige erhvervsindkomst for borgere i kommunen, andelen af højproduktive virksomheder og andelen af lavproduktive virksomheder samt udviklingen i forhold til seneste statistik.

– Det er jeg glad for, jeg kan se, at vi er kommet rigtig godt ud på det, der hedder jobskabelse og fastholdelse af arbejdspladser. Det synes jeg er rigtig flot. Det er noget, vi er stolte af, siger formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Torben Jensen (S).

I kategorien Iværksætteri og vækstvirksomheder ligger Glostrup nummer seks. Her kigges for eksempel på hvor mange nye virksomheder, der bliver etableret, hvor længe de overlever, hvor høj vækst de har og hvor mange jobs de skaber.

Det er noget, der har betydning for de arbejdende borgere i byen, mener Torben Jensen.

– Det betyder, at man som arbejder i Glostrup har mulighed for at komme på nogle gode arbejdspladser og nogle arbejdspladser som holder, siger han.

Egen fortjeneste

Generelt kan det også ses, at de store erhvervskommuner i for eksempel Hovedstadsområdet og i Østjylland scorer højt, mens for eksempel kommunerne på Sydsjælland, Lolland og Falster scorer lavt, fordi folk kører væk fra kommunen for at komme på arbejde.

Rapporten kigger også på sammenhængen med Dansk Industris årlige rapport om lokalt erhvervsklima. Her lå Glostrup nummer 53, Brøndby nummer 52 og Vallensbæk nummer 15 sidste år. Her bliver kigget mere på de rammer, som kommunerne sætter for erhvervslivet, for eksempel hvor lang tid de kommunale sagsbehandlingstider er, og hvor mange ledige erhvervsgrunde der er i en kommune.

Der er altså ikke nogen sammenhæng mellem scoren fra DI’s Lokalt Erhvervsklima og Iris Groups Lokale Erhvervspræstationer.

Derfor vil Torben Jensen heller ikke tage æren for de gode præstationer fra erhvervslivet i Glostrup.

– Jeg tror i bund og grund det er erhvervslivets egen fortjeneste det meste af det. Vi har en god dialog med vores virksomheder. Forskellen på DI’s rapport og denne her er, at DI spørger på en anden måde. De spørger virksomhederne, hvad de synes om muligheden for at skaffe medarbejdere, om infrastrukturen og så videre. Denne her er baseret på Danmarks Statistiks tal, så den må være mere faktuel, siger han.