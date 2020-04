10 ekstra pædagoger

Vallensbæks forældreorganisation har demonstreret for bedre normeringer, det bliver virkelighed nu. Foto: Jesper Ernst Henriksen (arkiv)

VALLENSBÆK. Med penge fra finansloven og budgetforliget er der udsigt til bedre normeringer i Vallensbæk

Af Jesper Ernst Henriksen

På finansloven for 2020 er der afsat en halv milliard kroner til bedre normeringer i daginstitutionerne. Vallensbæks Kommunes andel af de penge er 1,8 millioner kroner. Derudover blev der i kommunens budget for i år sat yderligere 2,1 millioner kroner af.

I Vallensbæk er målet at ansætte 60 procent pædagoger og 40 procent pædagogmedhjælpere på daginstitutionerne. Så for de næsten fire millioner kroner kan man få det der svarer til ti fuldtidsstillinger. De er blevet fordelt på Vallensbæks institutioner efter børnetal, så den mindste, Birkely, kan får en halv stilling mere, mens den største, Amalieparken, får 1,5 stilling mere.

Det er op til hver enkelt institution at finde ud af, om man skal ansætte nye medarbejdere eller eksisterende skal gå op i tid.

– Man kan se, hvad man får for pengene. Man får bedre normeringer og mere kvalitetstid med børnene, sagde borgmester Henrik Rasmussen (K).