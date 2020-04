3F Glostrup holder øje med forholdene på letbanen

Her i det nordlige Glostrup er CG Jensen ved at bygge kontrol- og vedligeholdelsescenter. Foto: Jesper Ernst Henriksen

HELE OMRÅDET. Når letbanen over de kommende år skal opbygges, bliver det i høj grad medlemmer af 3F, der skal bygge den. Deres forhold skal selvfølgelig være i orden, og det bliver sikret fra 3F’s afdeling i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

Løn- og arbejdsforhold skal være i orden for de mange arbejdere, der skal bygge hovedstadens nye letbane. Det er et ufravigeligt krav for parterne bag projektet, der er 11 kommuner langs letbanen og Region Hovedstaden.

– På Hovedstadens Letbane er det vigtigt at handle socialt ansvarligt, og det er en grundlæggende værdi i selskabets aktiviteter. Det indebærer også, at der er ordentlige løn- og arbejdsvilkår for de mange, der skal være med til at udføre projektet, siger Ole Bjørstorp, borgmester i Ishøj Kommune.

Kontrolleret fra Glostrup

En af de vigtige samarbejdspartnere er 3F, og fagforeningen har nu taget initiativ til at ansætte en såkaldt opsøgende medarbejder på letbanebyggeriet.

Medarbejderen skal blandt andet føre tilsyn med letbanens byggepladser og sikre viden om projektets løn- og arbejdsvilkår. Det fortæller Thomas Overgaard, som er formand for lokalafdelingen 3F Vestegnen med hovedsæde i Siesta-bygningen i Glostrup.

– Sammen med vores lokalafdelinger i Høje-Taastrup og Valby er vi blevet enige om at ansætte en mand, der – i samarbejde med entreprenørerne – skal holde øje med forholdene på byggepladserne og sikre, at arbejderne får den løn, de er berettiget til. Man skal se det som en forebyggende indsats, hvor vi tager udfordringerne i opløbet, så vi f.eks. undgår sager om social dumping, som desværre er set i forbindelse med andre store byggeprojekter, forklarer Thomas Overgaard og tilføjer:

– Dialogen med entreprenørerne og den generelle kommunikation såvel som relationen til medarbejderne bliver langt skarpere og bedre, når der kun er én mand, der har ansvaret for at tilse byggepladserne.

Manden, der skal bruge sine arbejdsdage på letbanens byggepladser, hedder Daniel Leighter Dyhrberg. Han ser frem til at bidrage til projektet, fortæller han.

– Jeg er kommet godt fra start og har allerede opbygget gode relationer til entreprenørerne og arbejderne ude på byggepladserne. Det vidner om, at alle parter på projektet er interesserede i at bygge letbane på ordentlige arbejdsvilkår, udtaler Daniel Leigther Dyhrberg, der selv har en baggrund som stilladsarbejder.

Virksomhederne er glade

I Hovedstadens Letbane ser man positivt på 3F’s initiativ, der matcher selskabets egne krav til entreprenørerne på projektet.

For eksempel har selskabet indskrevet en række klausuler i entreprenørernes kontrakter, som blandt andet betyder, at de er forpligtede til at følge danske overenskomster.

– Bygge- og anlægsbranchen er desværre en branche med eksempler på faglige sager, hvor medarbejdere er blevet underbetalt eller på anden vis ikke har de arbejdsvilkår, der er gældende i Danmark. Derfor har vi i Hovedstadens Letbane stort fokus på at sikre, at de nye entreprenører på letbanen kommer godt fra start i forhold til at efterleve arbejdsklausulerne i deres kontrakter. Vi byder således 3F’s initiativ meget velkommen og ser frem til samarbejdet de næste fem år, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

Også hos entreprenørvirksomheden CG Jensen fra Glostrup, der blandt andet bygger letbanens nye kontrol- og vedligeholdelsescenter i Glostrup, ser man frem til samarbejdet.

– I CG Jensen vil vi gerne sikre, at der til alle tider er et godt samarbejdsklima med indbyrdes respekt alle parter imellem. Vi byder derfor den direkte dialog med 3F og byggeledelsen velkommen og ser frem til det fremtidige samarbejde, udtaler Susanne Bruun, der er Arbejds-, miljø- og kvalitetschef hos CG Jensen.

Udover at aflægge byggepladserne daglige besøg vil Daniel Leighter Dyhrberg også hjælpe med at sikre, at der uddannes medarbejdere på letbanen, som for eksempel lærlinge. Derudover vil han gå i dialog med de mange forsyningsselskaber, der lige nu er i fuld gang med at omlægge rør og ledninger i jorden ude i kommunerne.

– Vi er opmærksomme på at have en god dialog med alle virksomheder, der bidrager til byggeriet af Hovedstadens Letbane. Selvom anlægsarbejdet ikke er i gang endnu, foregår der en masse forberedende arbejde ude i kommunerne, og det skal selvfølgelig også forløbe efter bogen, slutter Daniel Leighter Dyrberg.