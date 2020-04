45 års arbejde for hestesporten

Britha Skov Jensen er i dag en del af Sportsrideklubben Vallensbæk. Foto: Privat

VALLENSBÆK. Britha Skov Jensen har siden 1975 arbejdet frivilligt i hestesporten, blandt andet med at arrangere stævner, så kommende generationer kunne udvikle deres talent. Det har hun nu fået en pris for

Af Jesper Ernst Henriksen

Tidligere på foråret uddelte Distrikt 1 under Dansk Rideforbund for første gang sin frivillighedspris. Den gik til Britha Skov Jensen, der til daglig rider i Sportsrideklubben Vallensbæk. Britha fik prisen for igennem 45 år at have været aktiv frivillig i ridesporten. De første mange år var det i Vestegnens Rideklub i Taastrup, men siden 2017 har det været klubben i Vallensbæk, der har haft fornøjelsen af hende.

– På Vestegnens Rideklub tog jeg initiativ til, at man samlede rideklubberne på Vestegnen i et samarbejde, som stadig eksisterer og uddeler Vestegnspokalen, fortæller hun.

Hun har især været meget aktiv med at arrangerer dressurstævner.

– Jeg har mest arrangeret stævner på c-niveau. Det er stævner, der er åbne for alle klubber i Danmark. Jeg har været med til at arrangerer to store b-stævner, som er på et lidt højere niveau, hvor vi holdt danmarksmesterskabet for klubhold, det havde vi sidste år i september måned, fortæller hun.

En ener i ridesport

Hun har også tidligere været medlem af bestyrelsen i Distrikt 1 under Dansk Rideforbund. Det var den nuværende formand for den bestyrelse, Birgitte Kronborg, der gav hende prisen.

– Britta er en ener i dansk ridesport. Hun har haft så godt som alle poster og har udfyldt dem, så andre kan have glæde af ridesporten. Selvom hun nu er lidt oppe i årene, er hun stadig frisk og rørig og er stadig frivillig, siger Birgitte Kronborg.

Ifølge hende har det hjulpet mange unge i sporten.

– Ridesporten kan slet ikke fungere og afvikle stævner, hvis vi ikke har frivillige, der står for dem. Det er enormt krævende at holde ridestævner. Stævnerne er nødvendige, for at rytterne kan udvikle sig. Man kan kun måle sig op mod andre, hvis man konkurrerer mod dem. Det er vigtigt, at man ikke kun fokuserer på eliten. Et eller andet sted skal eliten jo komme fra. Det kræver stævner på lavere niveauer. Det står hun også for med samme grundighed og evne til at få det hele til at fungere, siger Birgitte Kronborg.

Britha nyder at arrangere stævnerne og det udbytte, som klubben får af det.

– I januar havde vi et stort stævne i Vallensbæk, hvor Danmarks dygtigste dressur-rytter, Cathrine Dufour, var og ride ved os. Det er en stor fornøjelse at man kan holde sådan nogle stævner med mange kendte ryttere. Det gør, at man får løftet niveauet på sportsrideklubben i Vallensbæk, siger hun.