50 millioner kroner til socialt udsatte under corona-krisen

HELE OMRÅDET. Foreninger og organisationer, der arbejder for at øge trygheden for samfundets mest sårbare og udsatte under corona-krisen får nu mulighed for en kapitalindsprøjtning i millionklassen fra TrygFonden

Af Robert Hendel

Det er ikke kun erhvervslivet, som er under pres på grund af corona-virus.

Derfor har TrygFonden etableret en akutpulje på 30 millioner kroner, der er øremærket organisationer, foreninger og andre aktører, der kæmper for at hjælpe de borgere i samfundet, der er særligt hårdt ramt i denne tid.

Det kan være de mest udsatte i samfundet, men også mennesker, der pludselig får vendt deres liv på hovedet, fordi de er kronisk syge eller kæmper med konsekvenserne af at være isoleret i eget hjem.

– Usikkerheden, uvisheden og ikke mindst det manglende sociale liv, rammer nogle grupper særdeles hårdt og herunder ikke mindst de i forvejen mest udsatte. Det kan landets mange organisationer og mindre lokale foreninger gøre noget ved, og det er derfor, vi nu giver dem en håndsrækning, så alle kan blive set og hørt i denne vanskelige tid, siger Ulrik Andersson, der er økonomidirektør hos TryghedsGruppen, som står bag TrygFonden.

Den sociale akutpulje på 30 millioner kroner kan søges via tryghed.dk, og TrygFonden forsøger at svare på ansøgningerne inden for tre hverdage. På den måde kan midlerne hurtigst muligt kan komme ud og gøre gavn i samfundet.

Ifølge TrygFonden er puljen kun for allerede etablerede organisationer og foreninger, der har kapacitet til at give en konkret hjælp til de mennesker, der lige nu har behov for støtte. Den kan ikke søges af privatpersoner og kommercielle og politiske aktører.

Vigtigt område

Foruden puljen på 30 millioner kroner har TrygFonden i samarbejde med Den Sociale Kapitalfond sat 20 millioner kroner af til virksomheder, der har socialt ansvar som et bærende element i deres forretningsmodel.

– I anledning af corona-krisen har vi tænkt, at virksomheder med en social bundlinje også har brug for en hjælpende hånd her i krisen. De har det med at blive overset i andre hjælpepakker, forklarer Claus Bjørn Billehøj, der er administrerende direktør i Den Sociale Kapitalfond.

Med støtten stiller TrygFonden sammen med Den Sociale Kapitalfond garanti for lån i virksomhedens sædvanlige pengeinstitut.

– Det kan være, at du har brug for likviditet for at fastholde dine socialt udsatte medarbejdere og holde forretningen kørende. Der går vi så ind og fortæller banken, at vi dækker op til 80 procent. Det gør vi gratis, siger Claus Bjørn Billehøj.

Siden 2011 har Den Sociale Kapitalfond og TrygFonden støttet virksomheder, der ansætter folk på kanten af arbejdsmarkedet.

– Det er et vigtigt område, og derfor ser vi det som helt naturligt også at træde til i denne vanskelige situation, siger TryghedsGruppens økonomidirektør, Ulrik Andersson.