Åbner idrætsanlæg igen

Nu kan du igen komme ud på golfbanen i Brøndby. Kommunen har tilladt en række idrætsanlæg at åbne under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes anvisninger bliver overholdt. Foto: Robert Hendel (arkiv)

BRØNDBY. I Brøndby bliver det nu igen muligt at dyrke idræt i kommunen, når en række af kommunens idrætsanlæg åbner igen i denne uge

Af Robert Hendel

Der er godt nyt til borgere i Brøndby, der hungrer efter at komme ud at røre sig.

Der er nemlig givet grønt lys til at åbne udvalgte udendørs idrætsanlæg. Det betyder, at der atter er åbent for sportsgrene uden kropskontakt, så længe foreninger og udøvere overholder retningslinjerne fra myndigheder og idrættens organisationer.

– Jeg ved hvordan både børn og voksne går og sukker efter at kunne genoptage deres normale sportsaktiviteter rundt omkring i foreningslivet. Derfor er det dejligt, at vi nu forsigtigt kan begynde at genåbne vores idrætsanlæg, siger borgmester Kent Magelund (S).

De foreninger der foreløbigt har fået lov til at genoptage deres aktiviteter er Brøndby Golf Klub, Brøndby Strand Tennisklub, Brøndby Tennisklub, Brøndby Strand Petanque Klub, Brøndby Strand Minigolf, Brøndby Kajak Klub og Svanholm Cricket Klub.

Samtidig har Strandens Selvforsvarsforening og Brøndby Karate Klub fået lov til at rykke deres indendørs aktiviteter udenfor, så længe de lever op til sundhedsmyndighedernes anvisninger.

Foreningerne har ansvaret for, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer bliver fulgt, og det kan kun lade sig gøre, fordi det foregår udendørs, og der ikke er tale om kontaktsport som eksempelvis håndbold og fodbold.

– Jeg håber, at det er startskuddet til, at vi stille og roligt kan vende tilbage til en mere normal hverdag med idræt, sport og fællesskab, som en naturlig del af hverdagen her i Brøndby, siger Kent Magelund.

Indendørssport er fortsat ikke tilladt hverken i Brøndby eller i resten af landet.