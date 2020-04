Afholder første digitale borgermøde

GLOSTRUP. For første gang i Glostrups historie bliver et borgermøde afholdt digitalt, så borgerne kan følge med hjemmefra uden at bryde forsamlingsforbuddet

Af Jesper Ernst Henriksen

Normalt foregår borgermøder i en gymnastiksal, i bibliotekets sal eller i Glostrup Fritidscenter. Alt fra en god håndfuld borgere til flere hundrede møder op. De mest ihærdige går i dialog med embedsmænd og politikere – ofte fordi de er modstandere af den plan, der er ved at blive vedtaget.

Sådan et møde skulle også have været afholdt i forbindelse med den igangværende høring af en ny lokalplan, der skal give mulighed for en ny dagligvarebutik i Hvissinge på Carl-Bros gamle parkeringsplads. Derudover er der nogle langsigtede planer for udviklingen af de gamle Carl-Bro bygninger, hvor nogle af dem formentlig bliver revet ned. Men på grund af forsamlingsforbuddet under corona-nedlukningen, og fordi interessen for borgermødet var større end forventet, bliver det ikke sådan. I stedet bliver der afholdt et digitalt borgermøde den 6. maj fra klokken 19 til 21.

– Vi har mange ting i gang i Hvissinge, og det er selvfølgelig vigtigt, at vi også inddrager borgerne i disse ting. Lige nu må man ikke samles 200 borgere, derfor kan det først lade sig gøre, når verden åbner sig op på en anden måde, sagde borgmester John Engelhardt (V).

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt at afholde mødet digitalt, men tilføjede, at der så skal holdes en fysisk rundgang i området, når sundhedsmyndighederne tillader det.

– Det er en ret stor succes, at op mod 200 mennesker havde meldt sig til det første møde. Derfor synes jeg, vi skylder de mennesker en tur rundt i området sammen med os politikere og embedsfolkene, hvor vi kan fortælle om de tanker, der ligger bag udviklingsplanerne. Derfor synes jeg det er et rigtig fint kompromis man er kommet frem til, at vi ud over den digitale løsning også kommer til at have et fysisk borgermøde, sagde Piet Papageorge (V).

Sådan følger du med

Borgermødet foregår den 6. maj fra klokken 19 til 21. Borgermødet sendes direkte som en live-begivenhed på Glostrup Kommunes hjemmeside www.glostrup.dk/borgermøde. Her kan man også læser flere dokumenter om projektet, herunder de planer, der netop nu er i høring. Under mødet har deltagerne mulighed for at skrive i en chat inde på mødeplatformen, og de får også mulighed for at ringe ind, hvor der vil sidde en medarbejder og tage imod opkald. Før mødet, under mødet og frem til den 8. maj 2020 kl. 12 kan man også sende e-mail til plan@glostrup.dk og give sit besyv med.Efter mødet bliver input som normalt samlet sammen og indgår i den videre politiske behandling af lokalplanerne.