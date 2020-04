Bankdirektør: Brug dine penge lokalt – og pas på svindlere

Dørene til Nordeas filial på Hovedvejen i Glostrup er lukkede i disse dage. Banken holder dog stadigvæk åbent på nettet og via telefonen, lyder det fra afdelingens direktør. Foto: Robert Hendel (arkiv)

GLOSTRUP. For mange mennesker er økonomien og hverdagen vendt op og ned på grund af corona-epidemien. Det gælder også for bankkunderne, der dog kan klare de fleste ting digitalt i dag. Det er dog vigtigt at passe på skruppelløse svindlere, lyder det

Af Robert Hendel

De fleste bankforretninger kan klares digitalt. Alligevel er der borgere, der kan få brug for at gå en tur i banken.

I disse dage er bankfilialerne dog lukket, og det er endnu uklart, hvornår de åbner dørene igen. Det er et nødvendigt skridt for at mindske risikoen for smittespredning af corona-virus, som lige nu har lagt Danmark ned.

– Vi arbejder på højtryk for at passe godt på såvel kunder som medarbejdere samtidig med, at det skal være så let som muligt for alle at klare deres pengesager, siger Mikkel Nygaard, der er filialdirektør hos Nordea i Glostrup.

Selvom dørene er lukkede, fortsætter banken med at have åben. De fleste pengesager kan ifølge filialdirektøren klares via bankens net- og mobilbank.

– Vi ved, at mange af vores kunder fortsat har behov for at tale med en rådgiver, måske endda særligt i denne tid. Det kan selvfølgelig stadig lade sig gøre. Nu blot via telefonen eller online, siger Mikkel Nygaard og tilføjer, at pengeautomaterne fortsætter uændret.

Hjælp i en krisetid

Det er ikke kun virksomhederne, der mærker konsekvenserne af corona-krisen. Også privatpersoner kan få brug for en ekstra økonomisk håndsrækning i denne tid.

– Vi er allerede i god dialog med en række kunder om at finde individuelle løsninger, der kan være med til at skabe lidt ekstra luft i økonomien, siger Mikkel Nygaard.

Han opfordrer borgerne til at bruge penge, som de plejer, men inden for myndighedernes anbefalinger.

– Det kan eksempelvis ske ved at støtte vores lokale butikker og håndværkere. For dem kan det gøre en kæmpe forskel i denne tid – både økonomisk og mentalt, siger Mikkel Nygaard.

Han råder også borgerne til at passe på de mange skruppelløse svindlere, der udnytter mennesker under corona-krisen. Det gælder især falske webbutikker, der lokker med lidt for gode tilbud, hvis blot folk vil udlevere deres personlige oplysninger.

– Bevar en sund skepsis og husk, at du aldrig må udlevere dine NemID-oplysninger eller adgangskoder, lyder rådet fra Nordeas filialdirektør i Glostrup.