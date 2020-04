DEBAT. Af Hans Henrik Roholm Bredager 27, st.th., Brøndby

I disse tider med corona-virus med isolation, ensomhed, hudsult og meget lang tid i hjemmet er der behov for beskæftigelse. Vi kan se TV, gå ture, lave mad, drikke rødvin. Men vi kan også læse bøger. Det er en seriøs og god beskæftigelse. Man kan blive beriget, blive klogere og blive underholdt.

Men ak. Biblioteket er lukket. Ingen bøger.

Til min store glæde læste jeg at der er visse kommuner, der laver særlige arrangementer for boglånere. Man kunne bestille bøger og få dem leveret som takeaway i en pose, eller hente den selv. Genialt. Jeg henvendte mig til Brøndby Kommune. Mon man havde en lignende ordning, men nej. Alt var lukket.

Jeg vil derfor opfordre Brøndby Biblioteker til at etablere en hjælp mod bogsult.

Man kunne åbne bibliotekerne. Sørge for at der kun kom f.eks. 3 ind ad gangen og at der var rigeligt håndsprit m.v. og naturligvis med selvbetjening.

Man kunne åbne for bestilling over nettet. Etablere takeaway poser med de bestilte bøger, som man så kunne hente i en nærliggende butik eller tankstation.

Man kunne også være så serviceminded at man kørte ud og afleverede en bogpose på adressen. Det vil alt sammen være fuldt forsvarligt og en kærkommen hjælp mod bogsult.