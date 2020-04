Bruger 19 millioner ekstra i 2020

Skolerne i Brøndbyøster og Brøndby Strand har brug for renovering. Foto: Heiner Lützen Ank (arkiv)

BRØNDBY. Regeringen har givet tilladelse til, at kommunerne må bruge flere penge i 2020. Derfor er Brøndby Kommune er klar til at bruge 19 millioner kroner for at hjælpe erhvervslivet gennem corona-krisen

Af Robert Hendel

Store dele af erhvervslivet har det svært for tiden. Nu står Brøndby Kommune klar til at give erhvervslivet en hjælpende hånd gennem corona-krisen.

I forbindelse med krisen har regeringen valgt at suspendere det anlægsloft, der sætter grænser for, hvor mange penge landets kommunerne kan bruge på at bygge og renovere.

I sidste uge besluttede økonomiudvalget i Brøndby Kommune at bruge 19 millioner kroner ekstra i 2020 på projekter, der oprindeligt var planlagt i 2021.

– Det er oplagt, at vi i Brøndby bakker op om erhvervslivet på denne måde. Vi sætter gang i projekter, der kan redde job ude i virksomhederne, og samtidig får vi forbedret vores bygninger, siger borgmester Kent Magelund (S).

De ekstra penge betyder, at kommunen blandt andet får mulighed for at gennemføre en række renoveringsopgaver på skolerne i Brøndby Strand og Brøndbyøster. Det er for eksempel tagudskiftning, udskiftning af lofter, udskiftning af tekniske installationer herunder ventilationsanlæg og maling, der relativt hurtigt kan igangsættes. Projekterne er valgt efter et bygningssyn i sidste halvdel af 2019 og efter hvad der er muligt at gennemføre i løbet af i år.

– Jeg er glad for, at der er politisk enighed om, at vi ved at sende 19 millioner kroner i omløb er med til at løfte et ansvar overfor vores virksomheder, siger Kent Magelund og tilføjer:

– Vi har rettet os ind efter omstændighederne. Derfor har vi også betalt nogle fakturaer forud for at hjælpe erhvervslivet, som vi er blevet opfordret til af regeringen.

Økonomiudvalgets indstilling forventes at blive endeligt godkendt på kommunalbestyrelsesmødet i april.