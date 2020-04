Byhistorisk Hus beder om hjælp: Indsamler corona-historie

Billederne fra de bilfrie-søndage er gået over i historien. Det vil billederne fra corona-krisen også, så derfor skal de indsamles nu. Foto: Byhistorisk Hus

GLOSTRUP. Over hele landet er arkiver og museer i gang med en fælles indsats for at indsamle dokumentation af den historiske tid vi lever i; en tid hvor corona-virussen har taget et godt greb i hele verden, og hvor hverdagen er blevet markant anderledes end den plejer

Af Jesper Ernst Henriksen

Med blandt andet Rigsarkivet, Det kongelige Bibliotek og Nationalmuseet som frontfigurer indsamler landets arkiver og museer i øjeblikket materiale, som kan dokumentere corona-pandemiens virkning på samfundet. Også Byhistorisk Hus i Glostrup er med i indsatsen for at indsamle materiale fra danskernes oplevelser med corona. Blandt deres indsatser er der på deres facebook-side oprettet gruppen Corona-historie Glostrup, hvor man kan dele billeder og historier fra hverdagen med corona. Allerede de første par dage efter gruppens oprettelse, var der mange interesserede, hvilket Byhistorisk Hus er meget taknemmelig for.

– Ingen er vist i tvivl om, at vi står med en helt ekstraordinær situation. Det er en hård tid, som både har store helbredsmæssige konsekvenser for mange familier, og hvor nedlukningen af samfundet i dén grad har sat sit aftryk på hverdagen – og det er vi nødt til at dokumentere, siger Camilla Lynggaard Boysen, leder af Byhistorisk Hus.

Vigtig dokumentation

Derfor er der nu brug for hjælp fra Glostrups indbyggere. Håbet er, at glostrupperne vil hjælpe med at dokumentere corona-virussens indflydelse på deres hverdag, så fremtidens generationer vil kunne forstå, hvordan corona påvirkede samfundet.

– Corona har jo haft stor indflydelse for alle, både socialt, sundheds- og arbejdsmæssigt – og mht. samfundshensynet contra individets frihed. Men hvordan ser hverdagen helt konkret ud? Hvordan opleves den tid, vi lever i? Den enkeltes bidrag til at dokumentere dette for eftertiden er enormt vigtig, siger Camilla L. Boysen og fortsætter:

– Vi er dybt afhængige af, at folk vil dele deres oplevelser med os. Det behøver ikke være stort, alt fra billeder og video til nedskrevne løse tanker og dagbøger mm. modtages med stor tak. Alt er relevant.

Byhistorisk Hus indsamler både materiale, som dokumenterer familie- og hverdagslivet, men også livet i bybilledet. De tomme gader, lukkede skoler og institutioner, og de mange lukkede døre i handels- og kulturlivet betyder jo, at gadebilledet er et helt andet end det, vi plejer at se. Her vil særligt fotos være en vigtig del af dokumentationen.

Camilla L. Boysen understreger desuden, at hvis man ønsker det, er det altid muligt at få lagt klausul på indleveret personligt materiale, således det først må bruges om en årrække. Der er fuld respekt for, at ikke alle ønsker at dele deres oplevelser med alle andre her og nu, men gerne vil have en tidsklausul på personligt materiale. Det vigtigste er, at tiden med corona bliver dokumenteret for eftertiden.

Sådan bidrager du

Vil du gerne bidrage til indsamlingen, kan du enten sende en mail til byhistoriskhus@glostrup.dk eller dele i facebookgruppen Corona-historie Glostrup. Du kan også ringe på tlf. 43 46 85 90 eller læse mere om indsamlingen på www.byhistoriskhus.dk/corona.